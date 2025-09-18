Colombia domina el Mundial de Patinaje de China con 15 oros y 35 medallas, consolidando su liderazgo global en el deporte. Foto: cortesía World Skate

Resumen: Colombia consolidó su dominio en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en Beidaihe, China, al ganar cuatro medallas de oro adicionales en una jornada que destacó su superioridad en pruebas de fondo y velocidad, con lo que afianzó su liderato en el medallero. Los campeones de oro fueron Juan Jacobo Mantilla (10.000 metros puntos mayores), Angie Loaiza (10.000 metros puntos juvenil), Wilcar Aguilar (vuelta al circuito juvenil) y María Maldonado (vuelta al circuito juvenil). Este excelente desempeño elevó el total de medallas de Colombia a 35 (15 de oro, 13 de plata y 7 de bronce), ubicándola muy por delante de sus competidores, con Italia como su más cercana perseguidora.

Colombia brilla con cuatro oros más en Mundial de Patinaje en China

Colombia consolidó su dominio en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad que se celebra en Beidaihe, China, al sumar cuatro medallas de oro adicionales en una jornada excepcional.

Los patinadores nacionales demostraron su superioridad en las pruebas de fondo y velocidad.

Los campeones de la jornada fueron Juan Jacobo Mantilla (mayores) y Angie Loaiza (juvenil) en los 10.000 metros puntos, y Wilcar Aguilar y María Maldonado en la vuelta al circuito juvenil, reafirmando la potencia de Colombia en el patinaje mundial.

Las pruebas de 10.000 metros puntos fueron cruciales para el medallero. En la categoría juvenil femenina, Angie Loaiza se alzó con el oro con 18 puntos, en un emocionante 1-2 para Colombia, ya que Mariana Imitola se llevó la plata con 12 unidades.

Por su parte, Juan Jacobo Mantilla dominó la categoría mayores masculina, asegurándose la presea dorada tras una sólida actuación que le otorgó 17 puntos y un tiempo de 14.31.372.

La vuelta al circuito juvenil también trajo alegrías doradas al país. María Maldonado y Gisell Caicedo hicieron el 1-2 en la rama femenina con tiempos de 41.726 y 41.771, respectivamente, en una muestra de poderío en las pruebas de velocidad.

En la categoría masculina, Wilcar Aguilar se impuso con una marca de 39.554, superando por escasas centésimas al alemán Maurice Marosi y entregando otro oro a la delegación nacional.

Con estas cuatro preseas doradas, Colombia afianza su liderato en el medallero general del certamen. Hasta el momento, el país suma un impresionante total de 35 medallas: 15 de oro, 13 de plata y 7 de bronce.

Esta notable ventaja lo posiciona cómodamente por encima de las demás naciones, siendo Italia su perseguidora más cercana con 16 medallas en total y Ecuador en tercer lugar con 4 preseas.

