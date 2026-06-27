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    ¿Colombia o Portugal? El gato Nimbus ya hizo su predicción

    ¿El famoso gato esta vez logrará mantener su invicto como vidente del torneo?

    Publicado por: SoloDuque

    nimbus colombia portugal
    ¿Colombia o Portugal? El gato Nimbus ya hizo su predicción

    Resumen: El gato Nimbus se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales por sus dotes de "oráculo"

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    Minuto30.com .- La suerte está echada. Este sábado, las emociones del Mundial 2026 continúan y los hinchas están a la expectativa del vibrante duelo entre la Selección Colombia y Portugal. Sin embargo, en la antesala del encuentro, el famoso felino vidente ya dio su veredicto, y esta vez no está del lado de los sudamericanos.

    El duelo por el liderato del Grupo K

    Ambas escuadras llegan a este compromiso con la tranquilidad de tener su tiquete asegurado a los dieciseisavos de final. No obstante, el orgullo y la cima del grupo están en juego:

    Fecha y hora: Sábado, 6:30 p. m.

    El objetivo: Definir quién se queda con el primer puesto del Grupo K.

    El contexto: Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscan mantener el buen ritmo futbolístico frente a la siempre peligrosa selección europea.

    El historial de Nimbus y su temido pronóstico

    El gato Nimbus se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales por sus dotes de «oráculo». Recientemente, se ganó el cariño de la afición cafetera al acertar con precisión la victoria de Colombia frente al seleccionado de Congo.

    nimbus escoge

    Pero en esta ocasión, la intuición felina le ha dado la espalda a la Tricolor.

    El veredicto: Muy a pesar de los aficionados colombianos y de la buena racha de la Selección, Nimbus ya tomó su decisión y ha escogido a Portugal como el gran ganador de este crucial encuentro.

    ¿Se equivocará el famoso gato esta vez o logrará mantener su invicto como vidente del torneo? La última palabra la tendrán los jugadores en la cancha.

    Vea acá la decisión que tomó https://www.instagram.com/reel/DaDpBpSqPpz/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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