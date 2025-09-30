¡Con subcampeones olímpicos y récords mundiales! Colombia llega a Noruega con nueve pesistas cargados de ilusión

Minuto30
    Colombia competirá con nueve pesistas de élite, incluyendo subcampeones olímpicos y récord mundiales, en el Mundial de Halterofilia de Noruega. Foto: cortesía Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas
    Resumen: Una delegación colombiana de nueve atletas (cuatro mujeres y cinco hombres), que incluye a los subcampeones olímpicos de París 2024, Yeison López y Mari Leivis Sánchez, y varios campeones panamericanos con récords mundiales recientes, competirá en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Førde, Noruega, del 2 al 11 de octubre. El equipo, que suma grandes expectativas, iniciará su participación el sábado 4 de octubre con la presentación de Francisco Mosquera en la categoría de 65 kg.

    Una delegación colombiana compuesta por nueve atletas participará en el próximo Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas.

    La competencia se celebrará del 2 al 11 de octubre en el recinto de Førdehuset, en la ciudad de Førde, Noruega.

    El certamen internacional reunirá a 505 halterófilos de 93 países, compitiendo en 16 categorías de peso, ocho femeninas y ocho masculinas.

    El equipo colombiano está integrado por cuatro mujeres y cinco hombres. En la rama femenina, Colombia contará con Yenny Sinisterra (63 kg.).

    También estarán presentes Julieth Rodríguez (69 kg.), Mari Leivis Sánchez (77 kg.) y Valeria Rivas (86 kg.).

    En la rama masculina, el país estará representado por Francisco Mosquera (65 kg.), Sebastián Olivares (71 kg.), Yeison López (88 kg.) y Jokser Albornoz y Marcos Bonilla (94 kg.).

    La delegación nacional está encabezada por los subcampeones olímpicos en París 2024, Yeison López y Mari Leivis Sánchez.

    También asisten los recientes campeones panamericanos absolutos Yenny Sinisterra, Sebastián Olivares, y Marcos Bonilla.

    En el pasado Campeonato Panamericano de Cali, Yeison López logró el récord mundial en arranque (176 kg.) en su categoría, y Sebastián Olivares obtuvo el récord mundial en el envión (191 kg.) en la suya.

    Colombia iniciará su participación el sábado 4 de octubre con la presentación de Francisco Mosquera en el Grupo A de los 65 kilogramos.

    Su competencia está programada para comenzar a las 5:00 de la tarde hora local de Noruega, lo que corresponde a las 10:00 a.m. en Colombia.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

