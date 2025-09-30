Una delegación colombiana compuesta por nueve atletas participará en el próximo Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas.

La competencia se celebrará del 2 al 11 de octubre en el recinto de Førdehuset, en la ciudad de Førde, Noruega.

El certamen internacional reunirá a 505 halterófilos de 93 países, compitiendo en 16 categorías de peso, ocho femeninas y ocho masculinas.

El equipo colombiano está integrado por cuatro mujeres y cinco hombres. En la rama femenina, Colombia contará con Yenny Sinisterra (63 kg.).

También estarán presentes Julieth Rodríguez (69 kg.), Mari Leivis Sánchez (77 kg.) y Valeria Rivas (86 kg.).

En la rama masculina, el país estará representado por Francisco Mosquera (65 kg.), Sebastián Olivares (71 kg.), Yeison López (88 kg.) y Jokser Albornoz y Marcos Bonilla (94 kg.).

¡Con subcampeones olímpicos y récords mundiales! Colombia llega a Noruega con nueve pesistas cargados de ilusión

La delegación nacional está encabezada por los subcampeones olímpicos en París 2024, Yeison López y Mari Leivis Sánchez.

También asisten los recientes campeones panamericanos absolutos Yenny Sinisterra, Sebastián Olivares, y Marcos Bonilla.

En el pasado Campeonato Panamericano de Cali, Yeison López logró el récord mundial en arranque (176 kg.) en su categoría, y Sebastián Olivares obtuvo el récord mundial en el envión (191 kg.) en la suya.

Colombia iniciará su participación el sábado 4 de octubre con la presentación de Francisco Mosquera en el Grupo A de los 65 kilogramos.

Su competencia está programada para comenzar a las 5:00 de la tarde hora local de Noruega, lo que corresponde a las 10:00 a.m. en Colombia.

