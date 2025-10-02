Colombia y Noruega empatan sin goles y suman 4 unidades en el Mundial Sub-20

Colombia y Noruega firmaron tablas en un intenso, pero infructuoso, duelo por la segunda fecha del Mundial Sub-20 Chile 2025.

El marcador de 0-0 en el enfrentamiento entre la Selección Colombia Sub-20 y los noruegos deja a ambas escuadras con cuatro puntos cada una en la tabla de su grupo, producto de una victoria previa y este empate.

Pese a que la Selección Colombia mostró superioridad en la posesión del balón, la efectividad de cara al arco fue su gran deuda.

El equipo dirigido por el estratega César Torres no logró superar la férrea defensa de los «gigantones» de Noruega, que supieron contener los embates del cuadro cafetero.

Para este crucial encuentro, Torres sorprendió con su once inicial, dejando en el banquillo a Emilio Aristizábal y apostando por Neiser Villarreal como referente de ataque.

Sin embargo, el esquema ofensivo se vio obstaculizado por un problema recurrente: el individualismo.

Las individualidades volvieron a hacer mella en el rendimiento colectivo. Los extremos de la tricolor se dedicaron más a su lucimiento personal que a generar juego y oportunidades claras para el centrodelantero.

En este caso, Neiser Villarreal, quien al igual que le ocurrió a Aristizábal en el primer juego, terminó sacrificado ante la falta de conexión y trabajo colectivo en el área rival.

En la zona defensiva, el panorama fue más alentador. El guardameta Jordan García tuvo poco trabajo, gracias en gran parte a la buena organización de la zaga colombiana.

El central Simón García, jugador de Atlético Nacional, se destacó como una pieza vital para garantizar la seguridad en el fondo.

El once titular de la tricolor fue: Jordan García en el arco; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera y Juan Arizala en defensa.

Elkin Rivero, Kéner González, Jordan Barrera y Óscar Perea en el mediocampo, con Jhon Rentería y Neiser Villarreal en el ataque.

El desafío para el cuerpo técnico colombiano es claro: lograr que los jóvenes talentos piensen menos en impresionar a los scouters con su talento individual y se enfoquen en el juego colectivo.

Con cuatro puntos en el bolsillo, Colombia se prepara para su próximo encuentro, donde buscará asegurar la clasificación y, sobre todo, encontrar la fórmula para que su ataque sea tan efectivo como su defensa.

