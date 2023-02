Gane puntos en el amor: En Colombia no se celebra San Valentín, pero puede «aprovechar»

En Colombia la fecha para celebrar el «amor» es a mediados de septiembre, en esta época se tiene «El día del amor y la amistad» y aunque muchos reniegan con el 14 de febrero «día de San Valentín», lo cierto es que es un día en el cual muchas parejas aprovechan para demostrarse más amor.

De hecho, se sabe que aunque la mayoría le dice «no» a «San Valentín» en Colombia, lo cierto es que hay muchas personas que sí lo celebran, e incluso, más allá de verlo como algo comercial, hay parejas que de verdad viven el día a lo gringo y hasta regalos se dan.

Además, como no es una fecha muy aprobada en Colombia, las personas que estén en «plan conquiste» o estén en una relación, pueden aprovechar «El San Valentín» para tirarse un detalle romántico y ganar varios puntos, pues nadie se va a resistir o le va decir no, a unos chocolates, flores, una invitación a salir o hasta una simple nota con una frase tipo: «Acá no celebramos San Valentín, pero hoy cupido me recuerda que me flechó con la persona correcta» o un «para alegrarte el día y recordarte que te quiero»

Y es que definitivamente no se necesita de mucho dinero para dar un detalle significativo, y como no es una fecha donde están «muy obligados» seguramente y a la fija, con cualquier detalle, van a lograr sumar varios puntos en su relación.

Entonces, ¿cómo puede ganar puntos?

Escriba una nota y la deja en un lugar sorpresa Regale chocolates o su dulce favorito Invitación a comer

Vea más noticias de Colombia