Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    «Colombia no es una dictadura»: Fico celebra decisión de la Corte de suspender decreto de Emergencia Económica

    Hoy se lee el movimiento de Fico, como el que anticipó el desenlace de esta crisis

    Publicado por: SoloDuque

    'No hay que pelear con el comercio ni la energía': Fico Gutiérrez pide acuerdo urgente entre Colombia y Ecuador
    Foto de cortesía.
    «Colombia no es una dictadura»: Fico celebra decisión de la Corte de suspender decreto de Emergencia Económica

    Resumen: "Como Alcalde de Medellín y como ciudadano, creo en las instituciones y en la Justicia"

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Minutos después de conocerse que la Corte Constitucional suspendió los efectos de la Emergencia Económica declarada por el Gobierno Nacional, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, se pronunció de manera contundente. El mandatario local, quien ha sido uno de los críticos más férreos de la medida, calificó el fallo como una “decisión histórica” para la democracia del país.

    El antecedente: Fico radicó la solicitud ante la Corte

    Gutiérrez recordó a la opinión pública que su administración no se quedó de brazos cruzados ante el Decreto 1930 de 2025. El pasado 13 de enero, el alcalde radicó formalmente ante el alto tribunal una solicitud de suspensión urgente, argumentando que la emergencia era una herramienta para que el presidente Petro “pasara por encima del Congreso”.

    “Como Alcalde de Medellín y como ciudadano, creo en las instituciones y en la Justicia”, afirmó Gutiérrez a través de sus canales oficiales.

    Equilibrio de poderes

    En su declaración, el mandatario antioqueño fue enfático en que la decisión de la Corte protege la estabilidad institucional de la nación y evita que se rompa el equilibrio de poderes que dicta la Constitución de 1991.

    Dio las gracias a los magistrados y magistradas calificándolos de “valientes”; aseguró que su postura siempre estará del lado de la democracia y la legalidad.

    Lanzó un mensaje directo sobre el papel de las regiones frente al centralismo: “Colombia se respeta y la seguiremos sacando adelante desde las regiones”.

    El “primer round” se ganó desde Medellín

    Más allá del fallo jurídico, queda para el registro la celeridad con la que se movieron las fichas desde la capital antioqueña. Mientras el país apenas asimilaba el alcance del recaudo de los 11 billones de pesos, Federico Gutiérrez fue el primer mandatario regional en pasar de la crítica en redes a la acción en los estrados.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Su radicación del 13 de enero ante la Corte Constitucional —semanas antes de que se consolidara la ponencia de Carlos Camargo— hoy se lee como el movimiento que anticipó el desenlace de esta crisis. Esta gestión temprana no solo buscaba proteger las finanzas locales, sino que marcó el ritmo de la resistencia institucional que hoy culmina con el “frenazo” definitivo a las facultades extraordinarias del Ejecutivo.

    Aquú más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.