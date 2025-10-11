Minuto30
    ¡Hoy juega Colombia en el Mundial Sub-20! Contra España va por el paso a semifinales
    ¡Horario y por dónde ver! Colombia Sub-20 enfrenta a España hoy buscando las semifinales del Mundial Chile 2025. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-20, dirigida por César Torres, se enfrenta hoy, sábado 11 de octubre, a España en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025 en busca de un lugar en las semifinales. Colombia llega a esta instancia con un camino destacado, habiendo clasificado primera del Grupo F con cinco puntos (dos empates y una victoria) y superando a Sudáfrica por 3-1 en Octavos de Final. El encuentro crucial contra el peso pesado, España, se jugará a las 3:00 p.m. (Hora de Colombia) en el Estadio Fiscal de Talca y será transmitido por el Canal RCN, Canal Caracol, DITU y la APP Canal RCN.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La emoción del fútbol juvenil se centra hoy en Chile, ya que la Selección Colombia Masculina Sub-20 disputa su partido de Cuartos de Final en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.

    El equipo, bajo la dirección de César Torres, se medirá ante España este sábado, 11 de octubre, en busca de un cupo entre los cuatro mejores del torneo global.

    El camino de la ‘Tricolor’ hasta esta instancia ha sido destacado. En la fase de grupos, Colombia se mostró sólida.

    La tricolor aseguró el primer puesto del Grupo F con un total de cinco puntos, resultado de dos empates y una victoria.

    Con una defensa firme, su balance de goles fue de dos a favor y solo uno en contra.

    ¡Hoy juega Colombia en el Mundial Sub-20! Contra España va por el paso a semifinales

    Una vez instalados en las rondas de eliminación directa, el conjunto colombiano demostró su poder ofensivo y determinación al superar a Sudáfrica en los Octavos de Final con un contundente marcador de 3-1.

    Ahora, con ese envión anímico, los jóvenes talentos colombianos esperan seguir escribiendo su historia mundialista al conseguir una victoria frente a un rival de peso como España.

    El crucial encuentro está programado para las 3:00 p.m. (Hora de Colombia) y tendrá lugar en el Estadio Fiscal de Talca.

    El compromiso se podrá ver a través del Canal RCN, del Canal Caracol, de DITU y por la APP Canal RCN.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

