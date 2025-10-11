¡Hoy juega Colombia en el Mundial Sub-20! Contra España va por el paso a semifinales

La emoción del fútbol juvenil se centra hoy en Chile, ya que la Selección Colombia Masculina Sub-20 disputa su partido de Cuartos de Final en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.

El equipo, bajo la dirección de César Torres, se medirá ante España este sábado, 11 de octubre, en busca de un cupo entre los cuatro mejores del torneo global.

El camino de la ‘Tricolor’ hasta esta instancia ha sido destacado. En la fase de grupos, Colombia se mostró sólida.

La tricolor aseguró el primer puesto del Grupo F con un total de cinco puntos, resultado de dos empates y una victoria.

Con una defensa firme, su balance de goles fue de dos a favor y solo uno en contra.

Una vez instalados en las rondas de eliminación directa, el conjunto colombiano demostró su poder ofensivo y determinación al superar a Sudáfrica en los Octavos de Final con un contundente marcador de 3-1.

Ahora, con ese envión anímico, los jóvenes talentos colombianos esperan seguir escribiendo su historia mundialista al conseguir una victoria frente a un rival de peso como España.

El crucial encuentro está programado para las 3:00 p.m. (Hora de Colombia) y tendrá lugar en el Estadio Fiscal de Talca.

El compromiso se podrá ver a través del Canal RCN, del Canal Caracol, de DITU y por la APP Canal RCN.

¡ ! España

Sábado 11 de octubre

3:00 pm (hora COL)

Estadio Fiscal, Talca, Chile

Copa Mundial de la FIFA Sub 20

@GolCaracol, Ditu, @CanalRCN, App Canal RCN#VenConColombia#LaSeleNosUne pic.twitter.com/kx706658h8 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 11, 2025

