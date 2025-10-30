El equipo colombiano de patinaje artístico sumó su cuarta presea en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre ruedas que se celebra en Beijing, China.

Este jueves, 30 de octubre, la cuarteta nacional, conformada por Brayan Carreño, Jeshua Folleco, Juan José Pino e Isabella Salinas, se alzó con la medalla de bronce en la exigente competencia de Cuartetos Sénior.

Su performance titulada ‘Vento’ les aseguró un lugar en el podio, destacando la exitosa participación del país en territorio asiático.

En la pista internacional, el cuarteto ejecutó una rutina impecable, evaluada por seis jueces en dos aspectos clave: los elementos ejecutados y los componentes del programa.

Los colombianos demostraron su destreza técnica al alcanzar una valoración de 31.17 en los elementos ejecutados, complementada con 32.13 en los componentes del programa.

Esto resultó en un puntaje global de 63.30, un logro significativo dado que no recibieron ninguna deducción en su presentación.

La competencia fue liderada por el equipo Vortex de España, que se llevó el oro con una puntuación de 69.44 (34.00 en elementos y 35.44 en componentes).

La medalla de plata fue para el cuarteto portugués Rolar4SK8, que alcanzó un total de 67.18 (33.30 y 34.38, respectivamente).

Cuarta medalla para Colombia en el Mundial de Patinaje Artístico con bronce histórico en Cuartetos Sénior

A pesar de la fuerte competencia europea, el bronce de Colombia consolidó su presencia entre las potencias del patinaje artístico mundial.

Esta medalla en Cuartetos Sénior se suma a las tres preseas obtenidas previamente en el certamen.

La delegación cafetera celebró el título mundial conseguido por Brayan Carreño en la competencia de solo danza sénior, así como la plata de Jeshua Folleco en la misma prueba, pero en la rama júnior.

Además, la primera medalla nacional fue un bronce para Folleco y María Paula Muñoz en la prueba de Pareja Danza Sénior, logrado en la jornada del viernes 24 de octubre.

Con la finalización de la competencia de Cuartetos Sénior, la participación colombiana en el Campeonato Mundial llegó a su fin este jueves.

El país se ubicó en la cuarta posición de la tabla general, un notable desempeño en un evento dominado por Italia, que lideró el medallero con un total de 31 preseas (11 oros, 12 platas y 8 bronces).

