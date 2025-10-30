Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Cuarta medalla para Colombia en el Mundial de Patinaje Artístico con bronce histórico en Cuartetos Sénior

    • Cuarta medalla para Colombia en el Mundial de Patinaje Artístico con bronce histórico en Cuartetos Sénior

    Cuarta medalla para Colombia en el Mundial de Patinaje Artístico con bronce histórico en Cuartetos Sénior
    Colombia logra su cuarta medalla en Patinaje Artístico, ganando bronce con el cuarteto sénior Brayan Carreño, Folleco, Pino y Salinas en Beijing. Foto: cortesía World Skate
    Compartir:
    • Cuarta medalla para Colombia en el Mundial de Patinaje Artístico con bronce histórico en Cuartetos Sénior

    Resumen: El equipo colombiano de patinaje artístico, con su cuarteta sénior conformada por Brayan Carreño, Jeshua Folleco, Juan José Pino e Isabella Salinas, se adjudicó la medalla de bronce en la competencia de Cuartetos Sénior del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre ruedas en Beijing, China, sumando así la cuarta presea para el país en el certamen. Su rutina 'Vento' obtuvo un puntaje global de $63.30$, quedando detrás de los equipos de España (oro con $69.44$) y Portugal (plata con $67.18$), y consolidando la presencia de Colombia en la cuarta posición de la tabla general del Mundial, dominado por Italia. Esta medalla se añade a las ya obtenidas, que incluyen el oro de Brayan Carreño y la plata de Jeshua Folleco en solo danza, y el bronce de Folleco y María Paula Muñoz en Pareja Danza Sénior, marcando un notable desempeño de la delegación en territorio asiático.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El equipo colombiano de patinaje artístico sumó su cuarta presea en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre ruedas que se celebra en Beijing, China.

    Este jueves, 30 de octubre, la cuarteta nacional, conformada por Brayan Carreño, Jeshua Folleco, Juan José Pino e Isabella Salinas, se alzó con la medalla de bronce en la exigente competencia de Cuartetos Sénior.

    Su performance titulada ‘Vento’ les aseguró un lugar en el podio, destacando la exitosa participación del país en territorio asiático.

    En la pista internacional, el cuarteto ejecutó una rutina impecable, evaluada por seis jueces en dos aspectos clave: los elementos ejecutados y los componentes del programa.

    Los colombianos demostraron su destreza técnica al alcanzar una valoración de 31.17 en los elementos ejecutados, complementada con 32.13 en los componentes del programa.

    Esto resultó en un puntaje global de 63.30, un logro significativo dado que no recibieron ninguna deducción en su presentación.

    La competencia fue liderada por el equipo Vortex de España, que se llevó el oro con una puntuación de 69.44 (34.00 en elementos y 35.44 en componentes).

    La medalla de plata fue para el cuarteto portugués Rolar4SK8, que alcanzó un total de 67.18 (33.30 y 34.38, respectivamente).

    Cuarta medalla para Colombia en el Mundial de Patinaje Artístico con bronce histórico en Cuartetos Sénior

    A pesar de la fuerte competencia europea, el bronce de Colombia consolidó su presencia entre las potencias del patinaje artístico mundial.

    Esta medalla en Cuartetos Sénior se suma a las tres preseas obtenidas previamente en el certamen.

    La delegación cafetera celebró el título mundial conseguido por Brayan Carreño en la competencia de solo danza sénior, así como la plata de Jeshua Folleco en la misma prueba, pero en la rama júnior.

    Además, la primera medalla nacional fue un bronce para Folleco y María Paula Muñoz en la prueba de Pareja Danza Sénior, logrado en la jornada del viernes 24 de octubre.

    Con la finalización de la competencia de Cuartetos Sénior, la participación colombiana en el Campeonato Mundial llegó a su fin este jueves.

    El país se ubicó en la cuarta posición de la tabla general, un notable desempeño en un evento dominado por Italia, que lideró el medallero con un total de 31 preseas (11 oros, 12 platas y 8 bronces).

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Colombia inicia su camino en el Patinaje Artístico sobre Hielo con histórica delegación en México

    ¡Golpe al ciclismo! El Tour Colombia 2026 se cancela por falta de recursos

    Valle del Cauca se corona campeón en el patinaje de los Juegos Intercolegiados

    Colombia con gran delegación en el Sudamericano U-20 de Atletismo en Lima

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Atlético Nacional va por todo pero con nómina alterna! Titulares del verde paisa para enfrentar a Llaneros

    ¡Atlético Nacional va por todo pero con nómina alterna! Titulares del verde paisa para enfrentar a Llaneros

    ¡Otra dimayorada! Nueva fecha para el partido de semifinal de Copa entre Atlético Nacional y América de Cali

    ¡Otra dimayorada! Nueva fecha para el partido de semifinal de Copa entre Atlético Nacional y América de Cali

    ¡Por el liderato! Convocados de Atlético Nacional para visitar a Llaneros

    ¡Por el liderato! Convocados de Atlético Nacional para visitar a Llaneros

    Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros

    Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros

    ¡Goleada poderosa! DIM derrotó a Bucaramanga 3-0 y se trepó al segundo lugar de la Liga

    ¡Goleada poderosa! DIM derrotó a Bucaramanga 3-0 y se trepó al segundo lugar de la Liga


    [grupos] [fixture items="7"]