    Colombia, por un cupo a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 de Fútbol
    Selección Colombia Femenina Sub-17 busca clasificación a octavos del Mundial contra Corea del Sur en crucial partido. Foto: Selección Colombia Sub-17
    Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-17 disputará un crucial partido este sábado 25 de octubre contra Corea del Sur en Rabat, Marruecos, que definirá su clasificación a los octavos de final del Campeonato Mundial. Tras una victoria 3-0 contra Costa de Marfil y una derrota ante España (líder del Grupo E con 6 puntos), Colombia es segunda con 3 unidades y depende de sí misma: un triunfo le asegura el cupo directo, mientras que un empate requeriría que España no pierda ante Costa de Marfil para clasificar automáticamente. Incluso con una derrota, la 'Tricolor' podría avanzar como una de las mejores terceras si Costa de Marfil no gana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de un contundente triunfo 3-0 frente a Costa de Marfil, la Selección Colombia Femenina Sub-17 se prepara para un partido crucial este sábado 25 de octubre contra Corea del Sur.

    Con el juego se definirá su paso a los octavos de final del Campeonato Mundial de la categoría que se celebra en Rabat, Marruecos.

    El encuentro, en la Academia de Fútbol Mohammed VI, es el cierre de la fase de grupos para el Grupo E.

    Actualmente, Colombia es segunda del grupo con 3 puntos, producto de una victoria (ante Costa de Marfil) y una derrota (frente a España), mientras que España lidera con puntaje perfecto (6 unidades). Corea del Sur (1 punto) y Costa de Marfil (1 punto) cierran la tabla.

    La ‘Tricolor’ depende de sí misma para avanzar a octavos. Si Colombia gana a Corea del Sur, asegura su cupo directo a la siguiente ronda.

    Si empata, necesitará que España triunfe o iguale frente a Costa de Marfil para clasificar directamente.

    Si pierde, todavía podría avanzar como una de las cuatro mejores terceras, siempre y cuando Costa de Marfil no obtenga la victoria en su partido.

    El antecedente más reciente entre ambas selecciones en un Mundial Sub-17 data de la edición anterior, donde empataron 1-1 en la fase de grupos, con goles de Ella Martínez para Colombia y Phair Casey para Corea del Sur.

    El equipo colombiano, que viene de mostrar su poder ofensivo, buscará sellar su clasificación y continuar su camino en el certamen orbital.

