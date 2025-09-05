Minuto30
    Colombia inicia su recorrido en el Mundial de Boxeo Femenino con dos victorias
    La delegación de boxeo femenino de Colombia inicia con pie derecho su participación en el Mundial de Boxeo, con victorias. Foto: cortesía World Boxing
    Resumen: La delegación colombiana de boxeo femenino ha tenido un gran comienzo en el Campeonato Mundial de Boxeo en Liverpool, Inglaterra, con victorias para Valeria Arboleda y Angie Valdés. Arboleda, compitiendo en la categoría de 57 kg, derrotó a la estadounidense Alyssa Mendoza por decisión unánime (5-0), mientras que Valdés, en la categoría de 65 kg, se impuso de manera contundente a la venezolana Génesis Palma con el mismo marcador. Ambas pugilistas avanzaron a la siguiente ronda, y ahora la atención se centra en el próximo debut de sus compañeras, Camila Camilo y Paola Orozco, quienes buscarán continuar con la racha ganadora de la delegación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La delegación colombiana de boxeo femenino ha comenzado con pie derecho su participación en el Campeonato Mundial de Boxeo, que se celebra del 4 al 14 de septiembre en el M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra.

    Las pugilistas nacionales, dirigidas por el entrenador Alexander Brand, han demostrado su fortaleza en las primeras jornadas del certamen.

    Las primeras en subir al cuadrilátero fueron Valeria Arboleda y Angie Valdés, quienes no decepcionaron y aseguraron su paso a la siguiente ronda.

    Valeria Arboleda fue la primera en debutar en la categoría de los 57 kilogramos. La boxeadora colombiana, que también formó parte de la delegación en los Juegos Olímpicos de París 2024, se enfrentó a la estadounidense Alyssa Mendoza en la ronda de 32.

    Arboleda mostró un rendimiento impecable y fue declarada ganadora por decisión unánime, con un puntaje de 5-0. La colombiana se enfrentará el próximo domingo, 7 de septiembre, a la ganadora del combate entre la australiana Julie Ramadan y la mongola Enkhjargal Munguntsetseg.

    Colombia inicia su recorrido en el Mundial de Boxeo Femenino con dos victorias

    Por su parte, la medallista de Diploma Olímpico en París 2024, Angie Valdés, dominó su combate en la categoría de 65 kilogramos.

    En la ronda de 32, Valdés se impuso con contundencia a la venezolana Génesis Palma, ganando por puntos con un marcador final de 5-0.

    Su próximo reto será el lunes, 8 de septiembre, cuando se enfrente a la turca Busenaz Surmeneli en la ronda de 16.

    Las otras dos integrantes de la delegación, Camila Camilo y Paola Orozco, se preparan para sus respectivos debuts. Camila Camilo combatirá este sábado en los 60 kilogramos contra Josefien Betist de Sierra Leona.

    Mientras tanto, Paola Orozco se medirá el domingo a la irlandesa Lisa Edel O’Rourke en la ronda de 16 de la categoría de los 70 kilogramos.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

