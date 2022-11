Colombiano le regaló una mochila wayuu a Cristiano Ronaldo: ¿La usará en el mundial?

Se trata de Sebastián Díaz, un colombiano quien estando en España llegó al aeropuerto que llegaría el equipo de cristiano para jugar contra Real Sociedad por la UEFA Europa League. El colombiano logró llamar la atención del astro y consiguió saludarlo, tomarse una foto y regalarle una mochila Wayuu.

El momento quedó captado en un video, y fue subido a las redes sociales del joven.

“Cuando lo vi acercarse a mí me comenzaron a temblar las piernas y el corazón se me puso a mil. El mejor momento fue cuando cruzó su brazo y tocó mi hombro para la foto; no me quería cambiar por nadie. Cuando le di la mochila, me sonrió, me miró y me agradeció… Después entré en shock y el policía que tenía al frente mío me dijo con una sonrisa en su cara ‘ostia tío, cálmate que te va a dar algo» escribió Sebastián Díaz, en una publicación dedicada al deportista.

