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Resumen: El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrenta este jueves a la experimentada Selección de Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.

Colombia mide su aceite frente a Croacia en Orlando: Titulares de Lorenzo

Minuto30.com .- La Selección Colombia inicia oficialmente su calendario 2026 con un examen de alta exigencia en territorio estadounidense.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrenta este jueves a la experimentada Selección de Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.

El encuentro, programado para las 6:30 p. m. (hora colombiana), servirá para evaluar el estado físico y táctico de los referentes de la “Tricolor” frente a un rival europeo que destaca por su orden y jerarquía en el medio campo.

Los titulares elegidos por Nestor Lorenzo son:

Los aficionados podrán seguir las acciones a través de las señales habituales de Gol Caracol y Fútbol RCN.