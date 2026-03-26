Colombia mide su aceite frente a Croacia en Orlando: Titulares de Lorenzo

Resumen: El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrenta este jueves a la experimentada Selección de Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.
Minuto30.com .- La Selección Colombia inicia oficialmente su calendario 2026 con un examen de alta exigencia en territorio estadounidense.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrenta este jueves a la experimentada Selección de Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.
El encuentro, programado para las 6:30 p. m. (hora colombiana), servirá para evaluar el estado físico y táctico de los referentes de la “Tricolor” frente a un rival europeo que destaca por su orden y jerarquía en el medio campo.
Los titulares elegidos por Nestor Lorenzo son:
Los aficionados podrán seguir las acciones a través de las señales habituales de Gol Caracol y Fútbol RCN.
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— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 26, 2026
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