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    Colombia mide su aceite frente a Croacia en Orlando: Titulares de Lorenzo

    a las 6:30 de la tarde es el pitazo inicial

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: FCF
    Colombia mide su aceite frente a Croacia en Orlando: Titulares de Lorenzo

    Resumen: El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrenta este jueves a la experimentada Selección de Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Selección Colombia inicia oficialmente su calendario 2026 con un examen de alta exigencia en territorio estadounidense.

    El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrenta este jueves a la experimentada Selección de Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.

    El encuentro, programado para las 6:30 p. m. (hora colombiana), servirá para evaluar el estado físico y táctico de los referentes de la “Tricolor” frente a un rival europeo que destaca por su orden y jerarquía en el medio campo.

    Los titulares elegidos por Nestor Lorenzo son:

    Los aficionados podrán seguir las acciones a través de las señales habituales de Gol Caracol y Fútbol RCN.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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