¡Hoy juega la tricolor! Colombia inicia su preparación mundialista frente a México en Texas

La Selección Colombia Masculina de Mayores, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, da inicio hoy, sábado 11 de octubre, a su ruta de preparación con miras a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

La primera prueba de esta Fecha FIFA será un emocionante partido amistoso contra la Selección de México.

El encuentro se disputará a las 8:00 p.m. en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, una de las sedes que albergará la próxima cita orbital.

Este partido revive el emocionante antecedente del año 2023, donde la selección colombiana se impuso por un ajustado marcador de 3-2 en el Los Angeles Memorial Coliseum.

En aquella ocasión, los goles de la victoria colombiana fueron obra de Andrés Felipe Reyes (55’), Roger Martínez (69’) y Carlos Andrés Gómez (90+2’). Por parte de México, anotaron Omar Govea (40’) y Guillermo Martínez Ayala (50’).

El compromiso estará dirigido por una terna estadounidense, con Ismail Elfath como árbitro central, asistido por Corey Parker (Asistente 1) y Kyle Atkins (Asistente 2). El Cuarto Árbitro será Rubiel Vazquez.

La afición colombiana espera un gran debut en esta fase preparatoria, en un duelo que promete ser intenso y de alto nivel futbolístico ante uno de los anfitriones del próximo Mundial.

El partido se podrá ver a través del Canal RCN, de su APP y a través del canal Caracol.

