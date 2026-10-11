Colombia marca el camino

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Resumen: No podemos exigir estándares internacionales sin dar instrumentos para alcanzarlos. Modernizar exige financiación, asistencia técnica, investigación, infraestructura y políticas de largo plazo.

Colombia puede sentirse orgullosa de su ganadería. Durante más de dos décadas demostramos que producir carne y leche, conservar la biodiversidad y recuperar recursos naturales son propósitos compatibles. Esa experiencia nos da autoridad en los escenarios de la ganadería sostenible.

Por eso fui invitado al Sommet de l’Élevage 2026, en Clermont-Ferrand, Francia, una de las mayores ferias ganaderas del mundo, con 1.800 expositores, 2.000 animales de 70 razas y 120.000 visitantes previstos.

En esta edición sobre pastoreo y pastoralismo, Colombia tuvo un lugar destacado. Participé como presidente de Fedegán y como productor que durante más de veinte años ha impulsado sistemas silvopastoriles. No fuimos solo a conocer avances europeos, sino a compartir experiencias tropicales que demuestran que es posible producir más y mejor, en armonía con la naturaleza.

Hablamos de resultados. El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, liderado por Fedegán y sus aliados, benefició a 4.100 familias, intervino cerca de 160.000 hectáreas y estableció más de 34.000 de sistemas silvopastoriles, aumentando 23 % la capacidad de carga y 36,2 % la producción de leche.

Estas cifras desvirtúan a quienes presentan la ganadería como enemiga del ambiente. Los sistemas silvopastoriles recuperan suelos, incorporan árboles, favorecen la biodiversidad y elevan la productividad. Son tecnologías que Colombia puede mostrar al mundo.

Francia también enseña: convirtió su tradición agropecuaria en una poderosa cadena de valor mediante genética, investigación, asociatividad, industria y denominaciones de origen.

Me interesó la organización de productores en agrupaciones agrícolas de explotación en común —GAEC—, que comparten maquinaria, instalaciones y recursos para generar economías de escala. Podríamos ensayarla entre ganaderos vecinos, como las Brigadas Solidarias o los Frentes de Seguridad.

El agro representa cerca del 9,3 % del PIB colombiano y apenas el 1,3 % en Francia. Sin embargo, su industria agroalimentaria produjo más de 203.000 millones de euros en 2024. Francia transformó producción primaria en industria, marcas y mercados.

¡Qué lección! No necesitamos copiar su modelo, sino convertir nuestras ventajas tropicales en productividad y valor agregado.

Pero no podemos exigir estándares internacionales sin dar instrumentos para alcanzarlos. Modernizar exige financiación, asistencia técnica, investigación, infraestructura y políticas de largo plazo.

El Sommet ratificó que sostenibilidad y competitividad se complementan, y que los esfuerzos de Fedegán y los míos como ganadero tienen reconocimiento internacional.

Tenemos mucho que aprender y enseñar. No basta con que Colombia marque el camino de la ganadería sostenible: debemos lograr que nuestros ganaderos lo recorran. La verdadera transformación es convertir conocimiento en productividad y productividad en bienestar rural.

@jflafaurie