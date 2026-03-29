Colombia llora a sus héroes militares

El pasado 23 de marzo del 2026, Colombia fue sacudida por una tragedia que enluta a toda la Nación por la forma como se dió. Recordemos que un avión tipo HÉRCULES C-130 de la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con matrícula FAC-1016, se accidentó pocos minutos después de despegar del aeropuerto Caucayá, en Puerto Leguízamo, Putumayo. Según reportes periodisticos y oficiales, La aeronave, que cubría una operación militar, tras haber salido desde Bogotá con el fin de recoger a personal militar que se encontraba en dicho lugar, cayó aproximadamente a 1,8 kilómetros de la pista hacia las 9:41 de la mañana, en zona selvática, dejando un escenario devastador ya que abordo viajaban 126 personas, entre ellas 113 soldados del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la FAC y 2 miembros de la Policía Nacional, quienes cumplían labores propias de la seguridad y defensa del país.

El saldo de esta tragedia es profundamente doloroso: 69 uniformados perdieron la vida, 61 del Ejército, 6 de la Fuerza Aeroespacial y 2 de la Policía y 57 resultaron heridos, muchos de ellos de gravedad. En medio del caos, la respuesta fue inmediata ya que los habitantes de la zona corrieron a socorrerlos rapidamente, junto con la acción oportuna de otros integrantes de las Fuerzas Militares tales como la armada, ejercito, defensa civil, bomberos, rescatistas y ciudadanos en general, permitió rescatar a varios sobrevivientes y evacuar a los heridos hacia centros médicos en Florencia y Bogotá, incluyendo el Hospital Militar Central. Este acto de solidaridad y valentía civil y militar evitó que la tragedia fuera aún mayor, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, prevalece el espíritu de ayuda, humanidad y fraternidad.

No obstante a lo anterior, el dolor y duelo nacional, debe dar paso también a la exigencia de verdad. Aunque las autoridades han anunciado una investigación rigurosa, aún no existe una hipótesis oficial sobre las causas del siniestro. Sin embargo, desde un análisis preliminar y técnico, surgen interrogantes legítimos: ¿existieron fallas en el mantenimiento de la aeronave?, ¿hubo un posible sobrepeso en la carga o en el número de ocupantes?, ¿se presentó una falla mecánica como el apagado o la pérdida de potencia del motor al momento del despegue de la aeronave?, tal como lo mencionaron los sobrevivientes?. Estas hipótesis, de llegar a confirmarse, podrían configurar una falla en el servicio por parte del Estado, lo que abriría la puerta a acciones legales, por parte de las familias de las víctimas, especialmente a través del medio de control conocido como reparación directa, consagrado en el ordenamiento jurídico colombiano, en la Constitución Política en el Art. 90 y la Ley 1437 del 2011, Art. 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, que tiene como fin obtener una indemnización por los daños antijurídicos sufridos, por la acción u omisión de los agentes del Estado.

Hoy Colombia no solo llora a sus muertos, sino que enfrenta el deber moral y jurídico de esclarecer lo ocurrido y de hacer justicia. Detrás de cada cifra hay historias, familias y sueños truncados de hombres que juraron proteger la patria, incluso a costa de sus propias vidas. A sus familias, la solidaridad sincera de un país que no puede ser indiferente ni olvidar los sucedido. A nuestros militares y policías, el reconocimiento eterno por su sacrificio, entrega y valentía diaria en favor del pueblo Colombiano y todo nuestro respeto.

Que la memoria de los heroes que partieron en esta tragedia, permanezca viva en las memoria de sus familiares, amigos y ciudadanos como símbolo de honor y compromiso con Colombia.

¡QEPD HEROES POR SIEMPRE!