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    ¡Colombia, líder absoluto del Grupo K! La Tricolor empató con Portugal y ya conoce a su rival en la siguiente fase

    ¡La ilusión está más viva que nunca!

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Colombia, líder absoluto del Grupo K! La Tricolor empató con Portugal y ya conoce a su rival en la siguiente fase

    Resumen: ¡El sueño mundialista continúa! Con la cima del Grupo K asegurada, el invicto intacto y mostrando un gran nivel futbolístico, la Selección Colombia ya piensa en los dieciseisavos de final.

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    Minuto30.com .- La Selección Colombia sigue soñando en grande en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado, 27 de junio, en un vibrante encuentro disputado bajo el sofocante calor de Miami, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo selló un empate ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, resultado que le bastó para mantener el primer puesto de su zona y avanzar con jerarquía.

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    El calor, la resistencia y la polémica del VAR

    El partido fue un verdadero choque de trenes. El combinado luso se vio visiblemente desgastado por las altas temperaturas de la ciudad estadounidense y no logró doblegar el sólido planteamiento táctico de la escuadra cafetera.

    Sin embargo, el grito de victoria total para Colombia se ahogó por una decisión milimétrica de la tecnología. A la Tricolor se le escapó la posibilidad de cerrar la fase de grupos con puntuación perfecta (9 puntos) luego de que el VAR anulara un gol del defensor Davinson Sánchez.

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    La infracción, descrita de manera irónica por los aficionados como por cuenta de «la uña larga del dedo gordo», fue un fuera de lugar casi imperceptible.

    Así quedaron los cruces para la eliminación directa

    Con los 7 puntos acumulados, Colombia avanza mirando a todos desde arriba, dejando a la selección europea en la segunda casilla. El cierre de la jornada también dejó un dramático desenlace en los otros encuentros, definiendo los próximos cruces para los equipos:

    El reto cafetero: Colombia se medirá en su próximo partido contra Ghana, selección que logró clasificar como tercera del Grupo J.

    El cruce europeo: Portugal, tras conformarse con la segunda plaza del grupo, tendrá un duro y exigente choque frente a Croacia.

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    La sorpresa africana: En el otro partido simultáneo de la zona, Congo dio un golpe de autoridad al vencer 3-1 a Uzbekistán. Con este resultado, el equipo africano le arrebató el puesto de clasificación a Corea del Sur y se ganó el derecho de enfrentar a la poderosa Inglaterra en la siguiente ronda.

    ¡El sueño mundialista continúa! Con la cima del Grupo K asegurada, el invicto intacto y mostrando un gran nivel futbolístico, la Selección Colombia ya piensa en los dieciseisavos de final.

    ¡La ilusión está más viva que nunca!

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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