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Resumen: La detención de este cabecilla se logró gracias a un cerco de inteligencia que no le dejó escapatoria

¿Colombia les quedó chiquito? Capturan en España a alias «El Negro Alex», coordinador transnacional del GDO «El Mesa»

Minuto30.com .- En un contundente golpe contra el crimen organizado transnacional, las autoridades lograron la captura en territorio español de alias “El Negro Alex”, señalado como el principal coordinador de narcotráfico y expansión europea del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) “El Mesa”. La noticia fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Detalles del Operativo

La detención de este cabecilla se logró gracias a un cerco de inteligencia que no le dejó escapatoria, demostrando que huir del país ya no es garantía de impunidad. La operación se caracterizó por:

Cooperación de inteligencia: Trabajo articulado entre la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia y la Policía Nacional de España.

Gestión judicial: Coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación.

Alerta global: Ejecución efectiva de una circular roja de INTERPOL, lo que viabilizó su rastreo y captura internacional.

Su Rol y la Misión en Europa

Alias “El Negro Alex” escaló posiciones dentro de “El Mesa”, organización originaria del municipio de Bello, hasta convertirse en el engranaje clave para la exportación de sus operaciones ilícitas.

Según los reportes de inteligencia, en 2025 fue designado por el máximo cabecilla de la estructura, alias “el Montañero”, con tres objetivos específicos en el viejo continente:

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Liderar el tráfico de estupefacientes a gran escala desde España.

Coordinar y abrir nuevas rutas internacionales para la droga.

Consolidar alianzas comerciales con otras redes criminales europeas.

“No hay fronteras para la justicia”

Para la administración local, esta captura representa una fractura directa a las finanzas y la capacidad logística de “El Mesa”, limitando los recursos ilegales que luego financian la violencia y la extorsión en el Valle de Aburrá.

El alcalde Federico Gutiérrez aprovechó el anuncio para enviar una fuerte advertencia a los criminales de la región:

“Pensó que escondiéndose en otro país no lo iban a encontrar. Y le llegó la hora (…) Desde Medellín estamos demostrando que no hay fronteras para la acción de la justicia. Donde se escondan, hasta allá llega la autoridad y los encuentra para que respondan ante la ley”.