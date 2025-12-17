Minuto30
    Colombia impone su jerarquía y golea a Catar en la Copa UC
    Colombia goleó 3-0 a Catar en la Copa UC con doblete de Adrián Mosquera, demostrando total dominio bajo Fredy Hurtado. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Masculina, bajo la dirección de Fredy Hurtado, derrotó de forma contundente a Catar por 3-0 en la Copa UC, gracias a un doblete de Adrián Mosquera y un tanto de José Escorcia. Aunque el equipo nacional dominó desde el inicio, solo pudo romper el ordenado bloque defensivo qatarí en la segunda mitad, logrando así una victoria que ratifica su superioridad en el torneo con una alineación sólida liderada por figuras como el portero Luigi Ortiz y el volante Zidane Bedoya.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Masculina Sub-17 logró una contundente victoria frente a su similar de Catar en una nueva jornada de la Copa UC.

    Desde el pitazo inicial, el conjunto cafetero ejerció un dominio total de la posesión y el ritmo del juego; sin embargo, durante la primera mitad, se topó con un muro defensivo qatarí.

    La organización y el bloque compacto del equipo rival frustraron cada intento de los colombianos, quienes se fueron al descanso sin poder romper el cero a pesar de su clara superioridad en el trámite.

    El panorama cambió drásticamente en el segundo tiempo, cuando la eficacia ofensiva de los dirigidos por Fredy Hurtado finalmente dio frutos.

    La apertura del marcador desarticuló el planteamiento defensivo de Catar, permitiendo que Colombia encontrara los espacios necesarios para ampliar la ventaja.

    Adrián Mosquera, la gran figura del encuentro con un doblete, y José Escorcia, fueron los encargados de sellar el 3-0 definitivo que refleja la superioridad técnica y física mostrada en el campo.

    Para este compromiso, el estratega Fredy Hurtado alineó un once competitivo encabezado por el portero Luigi Ortiz.

    La zona defensiva estuvo conformada por Anderson Murillo, Gilberto Saavedra, Juan Fori y Edwin Estrella.

    En el mediocampo actuaron Éider Carrillo, Zidane Bedoya y Jhon Valoyes, mientras que el frente de ataque estuvo liderado por el tridente de Yulian Escobar junto a los goleadores de la tarde, Escorcia y Mosquera.

    Con este resultado, Colombia reafirma su buen momento en el certamen internacional.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

