La Selección Colombia Masculina Sub-17 logró una contundente victoria frente a su similar de Catar en una nueva jornada de la Copa UC.

Desde el pitazo inicial, el conjunto cafetero ejerció un dominio total de la posesión y el ritmo del juego; sin embargo, durante la primera mitad, se topó con un muro defensivo qatarí.

La organización y el bloque compacto del equipo rival frustraron cada intento de los colombianos, quienes se fueron al descanso sin poder romper el cero a pesar de su clara superioridad en el trámite.

El panorama cambió drásticamente en el segundo tiempo, cuando la eficacia ofensiva de los dirigidos por Fredy Hurtado finalmente dio frutos.

La apertura del marcador desarticuló el planteamiento defensivo de Catar, permitiendo que Colombia encontrara los espacios necesarios para ampliar la ventaja.

Colombia impone su jerarquía y golea a Catar en la Copa UC

Adrián Mosquera, la gran figura del encuentro con un doblete, y José Escorcia, fueron los encargados de sellar el 3-0 definitivo que refleja la superioridad técnica y física mostrada en el campo.

Para este compromiso, el estratega Fredy Hurtado alineó un once competitivo encabezado por el portero Luigi Ortiz.

La zona defensiva estuvo conformada por Anderson Murillo, Gilberto Saavedra, Juan Fori y Edwin Estrella.

En el mediocampo actuaron Éider Carrillo, Zidane Bedoya y Jhon Valoyes, mientras que el frente de ataque estuvo liderado por el tridente de Yulian Escobar junto a los goleadores de la tarde, Escorcia y Mosquera.

Con este resultado, Colombia reafirma su buen momento en el certamen internacional.

