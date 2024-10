Colombia inició con victoria el Suramericano de Baloncesto en Sillas de Ruedas de Bogotá

Colombia debutó con victoria en el Campeonato Suramericano de Baloncesto en Silla de Ruedas.

El seleccionado nacional se impuso 90 a 19 ante Perú, logrando un 66% de efectividad en tiros de campo.

En este certamen, que se llevará a cabo hasta el 4 de noviembre en el Coliseo Cayetano Cañizares, en Bogotá, competirán las selecciones de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y Colombia.

Juan Pablo Escobar, con 22 puntos, fue el máximo anotador del partido. Los otros resultados de la primera fecha fueron: Chile 46-69 Argentina; y Venezuela 41-68 Brasil.

El Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Baloncesto en Silla de Ruedas, firmaron un convenio de apoyo por 900 millones de pesos.

La preparación de la Selección Colombia, no solo aplica para el entrenamiento del equipo, sino también con la organización de eventos, concentraciones y la implementación deportiva necesaria para sus diferentes competiciones.

Selección Colombia de Baloncesto en Sillas de Ruedas

El equipo está conformado por jugadores que ganaron la medalla de plata en los recientes Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

Igualmente jóvenes talentos que contribuirán al recambio generacional de la selección nacional.

La preparación para este torneo internacional se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Ministerio del Deporte.

Además, estarán los jugadores participaron en competencias nacionales e internacionales, lo que les ha permitido mejorar su rendimiento y fortalecer su cohesión como equipo.

Bajo la dirección del entrenador Fredy Velásquez, el equipo nacional está compuesto por Luis Angulo, Jairo Lázaro, Daniel Díaz, Oscar Restrepo, Juan Escobar y Jhon Hernández.

Igualmente Jhoan Vargas, Julián López, Rodrigo Pérez, Daniel Parra, Joimar Gramados y Juan Mantilla.

Calendario de partidos

Viernes 1 de noviembre

14:00 h: Argentina vs Brasil

16:15 h: Venezuela vs Perú

18:30 h: Colombia vs Chile

Sábado 2 de noviembre

14:00 h: Perú vs Chile

16:15 h: Venezuela vs Argentina

18:30 h: Brasil vs Colombia

Domingo 3 de noviembre

9:00 h: 5° Round Robin vs 6° Round Robin

11:15 h: 3° Round Robin vs 4° Round Robin

13:30 h: 1° Round Robin vs 2° Round Robin

