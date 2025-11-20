Colombia inicia su camino a Los Ángeles 2028 en los Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025

Con una robusta delegación de 430 atletas, Colombia comienza su participación en la XX edición de los Juegos Bolivarianos, que se llevarán a cabo en Lima y Ayacucho.

Este evento marca oficialmente el inicio del ciclo olímpico con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La delegación nacional está compuesta por un equilibrio entre experiencia y juventud, con 182 atletas femeninas y 248 masculinos.

Este grupo incluye a 34 deportistas clasificados a París 2024 y 53 que participaron en los recientes Juegos Panamericanos Junior de Asunción, reflejando una mezcla de madurez competitiva e ímpetu de las nuevas generaciones.

El Ministerio del Deporte ha respaldado esta participación con una inversión significativa, destinando 4.816 millones de pesos para la delegación.

Igualmente, un adicional de 14.439 millones de pesos para la preparación de los atletas, quienes competirán en 45 disciplinas.

David Acosta, director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte, destacó la importancia estratégica del evento:

«Es un evento importante porque marca el inicio del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028 y como tal, nos permite evaluar y proyectar a los atletas que irán siendo parte de él.”

La delegación nacional llega a Lima-Ayacucho con el peso de su historia reciente, pues ha ganado de manera consecutiva las últimas tres versiones de los Juegos Bolivarianos.

En la edición más reciente, en Valledupar 2022, Colombia demostró su nivel al conseguir 354 medallas en total (171 oros, 104 platas y 79 bronces), superando al segundo lugar por 145 metales en el acumulado general.

