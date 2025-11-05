La delegación colombiana de ciclismo urbano ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita, lista para afrontar el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano que se desarrollará del martes 4 al sábado 8 de noviembre.

La cuota nacional está integrada por tres talentosos riders: Juan Camilo Caicedo y las hermanas mellizas Queen y Lizsurley Villegas, quienes buscarán dejar en alto el nombre del país en esta importante cita orbital.

Este certamen marca un hito, siendo la primera vez que el país de Oriente Medio es sede de un Mundial de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

La participación de los tres colombianos se centrará exclusivamente en las pruebas de BMX Freestyle Park, una modalidad que ha ganado relevancia internacional tras su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las hermanas Villegas competirán en la categoría femenina, mientras que Juan Camilo Caicedo lo hará en la masculina.

El Campeonato Mundial agrupa también las disciplinas de Trials y BMX Freestyle Flatland, demostrando la amplitud del ciclismo urbano. Arabia Saudita, anfitriona por primera vez, también acogerá la edición del campeonato del próximo año.

La competencia en la modalidad Park promete ser intensa dada la nutrida participación global. La rama femenina contará con 29 riders de 16 países, mientras que la masculina será mucho más concurrida, reuniendo a 58 competidores de 27 naciones.

Colombia inicia su aventura en el Mundial de Ciclismo Urbano en Arabia Saudita

Debido a la gran cantidad de participantes, la prueba masculina implementará un formato más largo que incluye una ronda clasificatoria, semifinales y la gran final. Por su parte, la competencia femenina se definirá tras una ronda de clasificación y la instancia definitiva.

El calendario de actividades para los colombianos comenzó con jornadas de entrenamiento grupales este martes 4 y miércoles 5 de noviembre, esenciales para la adaptación de los atletas a la pista.

Las rondas clasificatorias masculinas se llevarán a cabo el jueves, seguidas por las femeninas el viernes. Este último día también será crucial, pues se disputarán las semifinales de la rama masculina.

La emoción de las medallas y los maillots arcoíris llegará el próximo sábado, día en el que están programadas las finales tanto para la categoría femenina como para la masculina.

Colombia deposita su confianza en el talento y la experiencia de Caicedo y las hermanas Villegas para luchar por un lugar en el podio. Los aficionados esperan con ansias ver el desempeño de la delegación nacional en este prestigioso evento de BMX Freestyle Park.

Más noticias de Deporte