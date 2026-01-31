Colombia iguala ante Chile en el cierre de la fase de grupos y buscará el quinto puesto ante Uruguay

Colombia empató 2-2 ante Chile y definirá el quinto puesto de la Copa América de Futsal frente a Uruguay mañana. Foto: FCF

Resumen: La Selección Colombia de Futsal finalizó la fase de grupos de la Copa América 2026 con un empate 2-2 ante Chile en Luque, Paraguay, en un encuentro que se definió por completo en la segunda mitad tras un primer tiempo sin goles. El quinteto inicial, liderado por el portero José Sánchez, logró ponerse en ventaja con anotaciones de Cristian Neme y Felipe Echavarría en los minutos finales, aunque el conjunto austral consiguió rescatar la igualdad; ahora, el equipo nacional se prepara para enfrentar a Uruguay por el quinto puesto del certamen este domingo 1 de febrero a las 9:30 a.m.

La Selección Colombia Masculina de Mayores cerró su participación en la fase de grupos de la CONMEBOL Copa América de Futsal Paraguay 2026 tras igualar 2-2 frente a su similar de Chile.

El encuentro, disputado en la COP Arena Óscar Harrison de Luque, mostró una paridad absoluta durante los primeros veinte minutos, donde el marcador se mantuvo intacto con un 0-0 que reflejó el orden táctico de ambas escuadras.

Para este compromiso, el equipo nacional saltó a la cancha con un quinteto inicial conformado por el arquero José Sánchez, acompañado por Ronald Solórzano, Felipe Echavarría, Sebastián Sánchez y Luis Posada.

La intensidad aumentó considerablemente en la segunda mitad del partido, periodo en el que finalmente se rompieron las redes y llegaron las emociones para los espectadores presentes en territorio paraguayo.

La ofensiva colombiana logró imponerse momentáneamente gracias a las anotaciones de Cristian Neme al minuto 18 y de Felipe Echavarría al minuto 19.

A pesar de la ventaja conseguida en el tramo final del juego, el conjunto chileno logró reaccionar para sellar el empate definitivo a dos tantos, cerrando así la cuarta fecha del torneo continental para el combinado tricolor.

Con este resultado, la Selección Colombia se prepara ahora para disputar el compromiso por el quinto puesto de la competición.

El rival será Uruguay, en un partido programado para el próximo domingo 1 de febrero a las 9:30 a.m. (hora de Colombia), donde el equipo buscará despedirse del torneo con una victoria que lo posicione de la mejor manera en la clasificación general.

