Colombia vs Ghana: ¿Quién avanzará a los octavos de final?

Resumen: Colombia busca los cuartos de final ante una sólida Ghana. Analizamos las claves del partido, las cuotas de 1xBet y su promoción exclusiva para ganar un carro.

En los dieciseisavos de final del torneo de fútbol más importante del planeta, Colombia se enfrentará a una aguerrida Ghana. 1xBet te cuenta qué esperar de este duelo y cuáles serán las claves para seguir antes del pitazo inicial.

Colombia apuesta por la velocidad

La Tricolor terminó como líder del Grupo K con 7 puntos y aseguró su lugar en la fase eliminatoria. El equipo de Néstor Lorenzo venció a Uzbekistán (3-1) y RD del Congo (1-0), además de igualar sin goles frente a la favorita del grupo, Portugal.

La gran fortaleza de Colombia está en la velocidad por las bandas. Por la izquierda, Luis Díaz exige al máximo a los defensores, acelera el juego en el último tercio, genera peligro con sus constantes desbordes y obliga al rival a cometer errores. Por la derecha, James Rodríguez y Daniel Muñoz han construido una sociedad que funciona cada vez mejor. El lateral, incluso, se ha convertido en una de las sorpresas ofensivas del equipo tras marcar ante Uzbekistán y firmar el gol del triunfo frente a RD del Congo.

Pero el mayor valor de Colombia está en el equilibrio colectivo. Arias conecta el mediocampo con el ataque, Lucumí y Davinson Sánchez aportan seguridad en defensa, mientras que Vargas transmite confianza bajo los tres palos.

La principal preocupación pasa por la definición. Ante Portugal, el equipo generó oportunidades, pero no logró convertir. En una fase de eliminación directa, desperdiciar esas ocasiones puede marcar la diferencia.

Ghana quiere bajar el ritmo del partido

Ghana cerró el Grupo L con 4 puntos gracias a un triunfo por 1-0 sobre Panamá, un empate sin goles frente a Inglaterra y una derrota por 2-1 ante Croacia. El equipo de Carlos Queiroz no suele producir muchas opciones en ataque, aunque destaca por cerrar espacios, adaptarse a cada rival y esperar con paciencia el momento indicado para golpear.

Frente a Colombia, Ghana podría ceder la posesión del balón. Lo más probable es que repliegue sus líneas, defienda con muchos hombres y busque salir rápido tras recuperar la pelota. Mucho dependerá de Antoine Semenyo, cuya velocidad al espacio representa una amenaza constante. Thomas Partey también tendrá un papel determinante, ya que intentará controlar las zonas donde James y Arias suelen encontrar libertad.

Jerome Opoku y Jonas Adjei también podrían ser piezas decisivas. Ante Inglaterra demostraron que pueden sostener un enorme desgaste defensivo sin balón. Si Ghana mantiene ese nivel de disciplina y orden, sus posibilidades de avanzar crecerán de forma considerable.

¿Qué esperar del partido?

La Tricolor dejó buenas sensaciones durante la fase de grupos y parte como favorita en este cruce, aunque en la eliminación directa un solo instante puede cambiar toda la historia. El equipo de Lorenzo necesitará mover el balón con rapidez, encontrar espacios por las bandas y evitar que Ghana logre imponer un partido lento. Por su parte, las Black Stars buscarán romper el ritmo del juego, llevar cada duelo al terreno físico y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe o en las jugadas a balón parado.

Las cuotas para los principales resultados del partido son las siguientes:

Colombia gana: 1.57;

Empate: 3.99;

Ghana gana: 8.10.

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