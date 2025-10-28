¡Con sus estrellas! Colombia Femenina revela alineación titular para enfrentar a Ecuador

Resumen: Bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia, la Selección Colombia Femenina de Mayores anunció su alineación titular para enfrentar a Ecuador en la segunda fecha de la Liga de Naciones, un clasificatorio crucial para el Mundial de 2027 en Brasil. Las elegidas para buscar consolidar su juego y sumar puntos importantes tras una victoria 4-1 sobre Perú son: Katherine Tapia, Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas, Lorena Bedoya, Iliana Izquierdo, Leicy Santos, Linda Caicedo, Ivonne Chacón y Valerin Loboa. El partido se llevará a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito a las 6:00 p.m. y será transmitido por el Canal RCN y Caracol.
Ángelo Marsiglia, técnico de la Selección Colombia femenina, anunció las titulares con las que enfrentarán a Ecuador.
El compromiso corresponde a la segunda fecha de la Liga de Naciones, clasificatorio al Mundial del 2027.
Marsiglia formará con Katherine Tapia, Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí y Daniela Caracas.
Asimismo, serán titulares Lorena Bedoya, Iliana Izquierdo, Leicy Santos, Linda Caicedo, Ivonne Chacón y Valerin Loboa.
La Selección Colombia Femenina de Mayores tendrá su nuevo desafío en la ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027.
Bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia, el equipo nacional busca consolidar su juego y sumar puntos importantes en la competencia continental.
Este partido no solo representa una oportunidad para sumar una victoria en el torneo, sino que también es un paso clave en el proceso de Marsiglia.
Como se recordará, la ‘tricolor’ arrancó con pie derecho la competencia, tras derrotar 4-1 a la Selección de Perú, en su debut en Medellín.
Este importante encuentro se llevará a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en la ciudad de Quito, Ecuador, y el pitazo inicial está programado para las 6:00 p.m.
El compromiso se podrá ver a través del Canal RCN y su APP, así como a través del Canal Caracol y su plataforma DITU.
