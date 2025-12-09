Colombia femenina Sub-20 se concentra y viaja a Argentina para amistosos claves

La Selección Colombia Femenina Sub-20 intensifica su preparación con miras al próximo CONMEBOL Sudamericano de la categoría.

El director técnico Carlos Paniagua ha anunciado la convocatoria de 22 jugadoras para el tercer microciclo de trabajo del año, un paso fundamental en el proceso de consolidación del equipo.

Esta fase de entrenamiento se llevará a cabo en Bogotá, marcando el inicio de una concentración clave para el desarrollo táctico y físico del combinado nacional.

El microciclo se desarrollará en la capital colombiana del 10 al 14 de diciembre. Inmediatamente después de culminar su trabajo en Bogotá, la delegación emprenderá un viaje a Suramérica.

El destino es Buenos Aires, Argentina, donde la selección tendrá la oportunidad de medir fuerzas contra un rival de alto nivel en un escenario internacional.

Estos encuentros amistosos buscan afinar detalles y evaluar el rendimiento de las jugadoras bajo presión competitiva.

La agenda en Argentina incluye dos partidos amistosos de gran relevancia. El primer compromiso está programado para el miércoles 17 de diciembre a las 7:00 a.m., mientras que el segundo enfrentamiento será el viernes 19 de diciembre a las 3:00 p.m.

Ambos duelos se disputarán en el prestigioso Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, un centro de entrenamiento de primer nivel que garantiza condiciones óptimas para la disputa de estos encuentros de preparación.

La lista de convocadas por Paniagua refleja una mezcla de talento nacional e internacional. Se destacan nombres de jugadoras provenientes de clubes colombianos como Deportivo Cali, Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Santa Fe, siendo este último el que más aporta.

Además, la convocatoria incluye talento que milita en el exterior, como Lena Anne Tusche (New Jersey, USA), Marleidy Cossio Mosquera (Banfield, ARG), Sintia Vanesa Cabezas Vanegas (Levante UD, ESP) y Ana Sofía Castañeda (Rayo Vallecano, ESP), lo que enriquece la experiencia y el nivel competitivo del grupo.

Este microciclo y los partidos en Argentina son vitales en la ruta hacia el Sudamericano. El cuerpo técnico busca cohesionar el grupo, implementar su modelo de juego y dar rodaje a sus principales figuras.

La experiencia de enfrentar a Argentina, una selección con tradición en el fútbol femenino, será un examen importante para evaluar el progreso y la ambición de la Selección Colombia Femenina Sub-20 antes de afrontar el desafío continental.

