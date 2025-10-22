¡Máxima concentración! Colombia Femenina entrena con grupo completo y afina táctica para la Liga de Naciones

Minuto30
    Selección Colombia Femenina entrena intensamente en Medellín, afinando táctica y preparación física para el crucial debut en la Liga de Naciones ante Perú. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Femenina de Mayores completó su primer día de entrenamiento con el grupo completo en Medellín, en el estadio Itagüí Ditaires, como parte de su preparación para el debut en la CONMEBOL Liga de Naciones. La jornada se centró en ejercicios de flexibilidad y movilidad, rondós para pulir la precisión en el pase, trabajos específicos por líneas para afinar conceptos tácticos y 20 minutos de práctica libre para ensayar variantes de juego, todo bajo una atmósfera de alta concentración y entusiasmo. Además, jugadoras como Leicy Santos, Marcela Restrepo y Mary José Álvarez destacaron ante los medios el buen ambiente, la calidad del trabajo y la gran ilusión del equipo antes de su partido contra Perú este viernes, 24 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Femenina de Mayores completó este martes una importante jornada de entrenamiento en Medellín.

    Esta marcó el primer día de trabajo con el grupo completo en su preparación con miras al debut en la Conmebol Liga de Naciones.

    La práctica se desarrolló en el césped del estadio Itagüí Ditaires, bajo una atmósfera de alta concentración y entusiasmo.

    El cuerpo técnico diseñó una sesión enfocada en optimizar el estado físico y afinar los detalles tácticos.

    El día inició con ejercicios de flexibilidad y movilidad dinámica, buscando recuperar y optimizar las condiciones físicas de las jugadoras tras los días de concentración.

    Posteriormente, el balón fue el protagonista con los rondós 4 vs. 1, una actividad destinada a pulir la precisión en el pase y la toma de decisiones rápidas en espacios reducidos.

    La intensidad se elevó con los trabajos específicos por líneas, donde las defensoras, mediocampistas y delanteras afinaron los conceptos técnicos y tácticos correspondientes a su rol en el campo.

    El cierre de la jornada estuvo dedicado a 20 minutos de práctica libre, permitiendo al equipo ensayar variantes ofensivas y defensivas en una situación real de juego.

    Previo a saltar al campo, la Selección tuvo un encuentro con los medios de comunicación.

    Las jugadoras Leicy Santos, Marcela Restrepo y Mary José Álvarez compartieron sus impresiones.

    Las tres destacaron el buen ambiente de la concentración, la calidad del trabajo realizado por el grupo y la enorme ilusión que las impulsa a enfrentar los próximos desafíos vistiendo la camiseta nacional.

    Con el equipo ya al completo y la mira puesta en el torneo continental, la Selección Colombia Femenina continúa paso a paso construyendo su camino hacia un exitoso debut en la CONMEBOL Liga de Naciones.

    El partido ante Perú será este viernes, 24 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot.

