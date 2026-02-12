Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Colombia femenina cierra la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 ante la anfitriona Paraguay

    La Selección Colombia Femenina Sub-20 enfrenta hoy a Paraguay por el liderato del grupo en el Sudamericano, con transmisión en vivo

    Publicado por: Alejandro Rincón

    Colombia femenina cierra la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 ante la anfitriona Paraguay
    La Selección Colombia Femenina Sub-20 enfrenta hoy a Paraguay por el liderato del grupo en el Sudamericano, con transmisión en vivo. Foto: FCF
    Colombia femenina cierra la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 ante la anfitriona Paraguay

    Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-20 cerrará hoy, jueves 12 de febrero, su participación en la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericano enfrentando a Paraguay a las 4:00 p.m. (hora COL) en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Asunción. El equipo dirigido por Carlos Paniagua, que ya tiene asegurado su lugar en el Hexagonal final, buscará mantener su invicto y el liderato del Grupo A con figuras como la arquera Luisa Agudelo —quien busca un récord histórico de vallas invictas— y la goleadora Maithé López, en un duelo que será transmitido por Gol Caracol, Fútbol RCN HD2, la App de Canal RCN y TV DITU.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Femenina se prepara para saltar a la cancha este jueves 12 de febrero, marcando una jornada de gran expectativa para la hinchada nacional.

    El combinado tricolor disputará su último compromiso correspondiente a la fase de grupos de la CONMEBOL Sub-20.

    Lo hará enfrentándose a la selección de Paraguay en un duelo que promete cerrar esta etapa con intensidad competitiva.

    El encuentro tendrá lugar en el Estadio Luis Alfonso Giagni, ubicado en la ciudad de Asunción, a partir de las 4:00 p.m. hora de Colombia.

    Colombia femenina cierra la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 ante la anfitriona Paraguay

    A pesar de la relevancia del partido, el equipo llega con la tranquilidad de haber cumplido su primer objetivo estratégico.

    Esto, dado a que ya las jugadoras colombianas aseguraron de forma anticipada su clasificación al Hexagonal final del torneo.

    Los aficionados que deseen seguir de cerca las acciones de la Selección Colombia cuentan con diversas alternativas para seguir la transmisión en vivo.

    El partido estará disponible a través de las señales de Gol Caracol y Fútbol RCN HD2, además de opciones digitales y por cable como la aplicación de Canal RCN y el servicio de TV DITU.

    Más noticias de Deporte

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.