La Selección Colombia Femenina Sub-20 enfrenta hoy a Paraguay por el liderato del grupo en el Sudamericano, con transmisión en vivo. Foto: FCF

Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-20 cerrará hoy, jueves 12 de febrero, su participación en la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericano enfrentando a Paraguay a las 4:00 p.m. (hora COL) en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Asunción. El equipo dirigido por Carlos Paniagua, que ya tiene asegurado su lugar en el Hexagonal final, buscará mantener su invicto y el liderato del Grupo A con figuras como la arquera Luisa Agudelo —quien busca un récord histórico de vallas invictas— y la goleadora Maithé López, en un duelo que será transmitido por Gol Caracol, Fútbol RCN HD2, la App de Canal RCN y TV DITU.

Colombia femenina cierra la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 ante la anfitriona Paraguay

La Selección Colombia Femenina se prepara para saltar a la cancha este jueves 12 de febrero, marcando una jornada de gran expectativa para la hinchada nacional.

El combinado tricolor disputará su último compromiso correspondiente a la fase de grupos de la CONMEBOL Sub-20.

Lo hará enfrentándose a la selección de Paraguay en un duelo que promete cerrar esta etapa con intensidad competitiva.

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Luis Alfonso Giagni, ubicado en la ciudad de Asunción, a partir de las 4:00 p.m. hora de Colombia.

A pesar de la relevancia del partido, el equipo llega con la tranquilidad de haber cumplido su primer objetivo estratégico.

Esto, dado a que ya las jugadoras colombianas aseguraron de forma anticipada su clasificación al Hexagonal final del torneo.

Los aficionados que deseen seguir de cerca las acciones de la Selección Colombia cuentan con diversas alternativas para seguir la transmisión en vivo.

El partido estará disponible a través de las señales de Gol Caracol y Fútbol RCN HD2, además de opciones digitales y por cable como la aplicación de Canal RCN y el servicio de TV DITU.

