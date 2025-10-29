¡Arranque ideal! Colombia femenina mantiene el paso perfecto y suma 6 puntos en la Liga de Naciones

Resumen: La Selección Colombia Femenina consiguió una valiosa victoria de 2-1 como visitante ante Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones 2025-2026, manteniendo su puntaje ideal de 6 puntos y un inicio perfecto en el torneo. Tras un dominio inicial que se topó con una defensa ecuatoriana sólida, el primer gol colombiano llegó antes del descanso gracias a un penal convertido por Leicy Santos (1-0), originado por una jugada individual de Linda Caicedo. Aunque Ecuador logró empatar al inicio del segundo tiempo (1-1), la entrada de Daniela Montoya fue decisiva, ya que la experimentada volante marcó el gol de la victoria (2-1) con un potente disparo desde fuera del área, permitiendo a Colombia controlar el partido y sellar su segundo triunfo consecutivo.
La Selección Colombia Femenina logró una importante victoria este martes 28 de octubre, superando a su similar de Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en la segunda fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones 2025-2026.
Con este triunfo, el combinado nacional acumula un puntaje ideal de 6 puntos y reafirma su excelente inicio en el torneo.
El encuentro comenzó con un claro dominio territorial y de posesión para la ‘Selección’, ya que Ecuador cedió el balón y se replegó.
A pesar de mover la pelota de lado a lado, las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia encontraron una defensa ecuatoriana sólida que dificultó la generación de espacios por el centro.
La persistencia tuvo su recompensa antes del descanso. Una gran jugada individual de Linda Caicedo terminó en un penal sobre Ivonne Chacón.
Al igual que en el partido anterior, Leicy Santos se encargó de ejecutar la pena máxima y la transformó en gol, poniendo el 1-0 con el que se fueron al entretiempo.
El marcador se igualó al minuto 51′ de la segunda mitad, cuando las locales, dirigidas por Eduardo Moscoso, encontraron la paridad (1-1).
El técnico Marsiglia reaccionó rápidamente, enviando a la cancha a la experimentada Daniela Montoya en lugar de Ilana Izquierdo.
La entrada de Montoya resultó determinante. Colombia mantuvo su presión constante y su vocación ofensiva, obligando a Ecuador a jugar a la contra.
Fue precisamente la volante quien asumió un papel protagónico y, con un potente disparo desde fuera del área que se coló por el poste derecho, devolvió la ventaja a la selección nacional.
Con el 2-1, la Femenina controló el ritmo del partido, manejando la posesión con criterio hasta el pitazo final y asegurando su segunda victoria consecutiva en la Liga de Naciones, consolidándose en los puestos altos de la tabla.
Leicy Santos y Daniela Montoya fueron las autoras de los goles que sellaron el triunfo colombiano.
¡Nuevo líder en la segunda fecha de la CONMEBOL #LNF! pic.twitter.com/7et5yiTdnF
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 29, 2025
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.