La Selección Colombia Femenina logró una importante victoria este martes 28 de octubre, superando a su similar de Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en la segunda fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones 2025-2026.

Con este triunfo, el combinado nacional acumula un puntaje ideal de 6 puntos y reafirma su excelente inicio en el torneo.

El encuentro comenzó con un claro dominio territorial y de posesión para la ‘Selección’, ya que Ecuador cedió el balón y se replegó.

A pesar de mover la pelota de lado a lado, las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia encontraron una defensa ecuatoriana sólida que dificultó la generación de espacios por el centro.

La persistencia tuvo su recompensa antes del descanso. Una gran jugada individual de Linda Caicedo terminó en un penal sobre Ivonne Chacón.

Al igual que en el partido anterior, Leicy Santos se encargó de ejecutar la pena máxima y la transformó en gol, poniendo el 1-0 con el que se fueron al entretiempo.

¡Arranque ideal! Colombia femenina mantiene el paso perfecto y suma 6 puntos en la Liga de Naciones

El marcador se igualó al minuto 51′ de la segunda mitad, cuando las locales, dirigidas por Eduardo Moscoso, encontraron la paridad (1-1).

El técnico Marsiglia reaccionó rápidamente, enviando a la cancha a la experimentada Daniela Montoya en lugar de Ilana Izquierdo.

La entrada de Montoya resultó determinante. Colombia mantuvo su presión constante y su vocación ofensiva, obligando a Ecuador a jugar a la contra.

Fue precisamente la volante quien asumió un papel protagónico y, con un potente disparo desde fuera del área que se coló por el poste derecho, devolvió la ventaja a la selección nacional.

Con el 2-1, la Femenina controló el ritmo del partido, manejando la posesión con criterio hasta el pitazo final y asegurando su segunda victoria consecutiva en la Liga de Naciones, consolidándose en los puestos altos de la tabla.

Leicy Santos y Daniela Montoya fueron las autoras de los goles que sellaron el triunfo colombiano.

¡Nuevo líder en la segunda fecha de la CONMEBOL #LNF! pic.twitter.com/7et5yiTdnF — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 29, 2025

