Colombia enfrenta a Australia en la apertura de la Copa Mundial de Béisbol sub 23

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, durante este jueves, 4 de julio, dio a conocer que los partidos Australia vs. Colombia y Sudáfrica vs. Nicaragua inaugurarán la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 2024.

El campeonato tendrá lugar desde el 6 al 15 de septiembre en Shaoxing, China. El certamen cuenta con un total de 12 equipos que están distribuidos en dos grupos durante la ronda de apertura.

Colombia, número 13 del ranking mundial, se ubica en el grupo A junto a la mejor selección del mundo y vigente campeona.

Japón, además de Australia, 11 en el ranking, Puerto Rico, 12, Gran Bretaña, 18 y China, 24.

Del 6 al 10 de septiembre se disputará la Ronda de Apertura con un total de 30 juegos, seis diarios.

Posteriormente, del 12 al 14, los tres primeros clasificados de cada grupo, se enfrentarán en la Súper Ronda. Mientras que los seis restantes definirán los puestos 7 al 12 en la Ronda de Colocación.

Copa Mundial de Béisbol y el calendario de Colombia

El 15 de septiembre se disputarán los dos últimos partidos del certamen, en primera instancia los equipos que finalicen en la tercera y cuarta posición de la Súper Ronda se enfrentarán por la medalla de bronce.

Por su parte, las dos mejores selecciones en dicha instancia competirán por el Título Mundial en la quinta edición del certamen.

Los partidos de Colombia durante la ronda de apertura son:

Sábado 7 de septiembre, Gran Bretaña vs. Colombia a las 2:30 P.M. (hora local)

Domingo 8 de septiembre, Colombia vs. China a las 10:00 A.M (hora local)

Lunes 9 de septiembre, Colombia vs. Japón a las 7:00 P.M. (hora local)

Martes 10 de septiembre, Puerto Rico vs. Colombia a las 2:30 P.M. (hora local)

Más noticias de Deporte