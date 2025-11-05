¡Punto de oro en el debut! Colombia empata 1-1 con la vigente campeona Alemania en Qatar 2025

La Selección Colombia de fútbol ha comenzado su camino en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025 con un valioso empate 1-1 frente a Alemania, la actual campeona del torneo, en el estreno del Grupo G.

El equipo dirigido por Fredy Hurtado mostró carácter y resiliencia tras un inicio adverso, logrando reponerse del gol tempranero de los germanos.

El partido no pudo empezar de peor manera para la ‘Sele’. Apenas transcurría el minuto 1 cuando Alemania, aprovechando una jugada por la banda derecha, envió un pase atrás que permitió a Langsteiner definir y adelantar a los campeones.

A pesar del golpe inicial, la selección colombiana mantuvo la compostura. Aunque no logró crear opciones claras de peligro en el primer tiempo, el descanso sirvió para reajustar la estrategia.

El cambio de ritmo y actitud de Colombia se notó desde el arranque de la segunda mitad. La búsqueda constante del empate dio frutos en el minuto 57 gracias a la anotación de Juan Cataño, que devolvió la igualdad al marcador.

Con el transcurrir de los minutos, el encuentro se equilibró con un dominio alterno, reflejando la capacidad del combinado nacional para superar la desventaja y, por momentos, imponer su propio estilo de juego.

El marcador final de 1-1 sella un debut esperanzador para Colombia en el Mundial.

Colombia formó con el arquero Jorman Mendozá y los defensas Criss Macías, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza, Miguel Solarte

Los mediocampistas dispuestos por el técnico Fredy Hurtado fueron Cristian Orozco; José Escorcia, Juan José Cataño

Los delanteros para el empate frente a la poderosa Selección de Alemania fueron Matias Lozano, Cristian Flórez y Santiago Londoño

Con el primer punto en el bolsillo, Colombia ya se enfoca en su próximo rival. Enfrentará a la selección de El Salvador el próximo viernes, 7 de noviembre, a las 7:30 a.m. (hora col).

El encuentro se disputará en el complejo Aspire Zone de la ciudad de Rayán, Catar.

