La Federación Colombiana de Baloncesto ha dado a conocer la lista de 29 jugadores preseleccionados para los próximos partidos de las Eliminatorias al Mundial FIBA Catar 2027.

El entrenador Tomás Díaz presentó una nómina que combina la experiencia con la juventud para enfrentar a Venezuela en dos encuentros programados para el 27 y 30 de noviembre del presente año.

El director técnico cartagenero enfatizó que esta selección es el resultado de un seguimiento continuo a jugadores tanto del ámbito local como del extranjero, buscando el relevo generacional en el baloncesto colombiano.

Además, varios de los preseleccionados participaron en la Gira por China que se realizó en junio de este año.

Entre los 29 jugadores preseleccionados se encuentran nombres como Braian Angola (Villanueva, Casanare) , Jaime Echenique , Hansel Atencia (Barrancabermeja, Santander) , y Luis Almanza (Caracas).

La lista también incluye talentos jóvenes provenientes de diversas ciudades como Medellín (con 4 jugadores, incluyendo Jaret Teherán Valencia, Juan Madrigal, Juan Tello y Octavio Muñoz).

Colombia presenta los preseleccionados para las eliminatorias mundialistas

De Bogotá(Álvaro Peña, Darwin Blanco), de Cali (Alejandro Minota, Kevin Quiñónez) , y las San Andrés Islas (Jim James, Kadir Pomare, Michael Jackson).

Tras esta convocatoria inicial, el profesor Díaz definirá próximamente a los 12 jugadores que representarán al país, dependiendo de su disponibilidad y estado físico.

Cali será la sede del primer compromiso de la Selección Colombia de Baloncesto, el cual se disputará el jueves 27 de noviembre.

La boletería para este importante encuentro ya está disponible en etapa de preventa. Los aficionados pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma oficial FANKI.CO.

Como incentivo, la preventa ofrece un 50% de descuento hasta el 15 de noviembre, con precios de $25.000 para la localidad General y $50.000 para la localidad VIP.

