Colombia se enfrenta a Ecuador en la segunda fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina

La Selección Colombia Femenina se prepara para disputar la segunda fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina de fútbol.
Esta vez enfrentando este martes 28 de octubre a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El encuentro está programado para las 6:00 de la tarde.
Ambos equipos llegan a esta jornada con un triunfo en su debut. Colombia, jugando como local en el Atanasio Girardot de Medellín, mostró solidez al vencer 4-1 a Perú.
Las anotaciones de la ‘Tricolor’ fueron obra de Leicy Santos (doblete), Daniela Montoya e Ivonne Chacón, mientras que Pierina Núñez descontó para las peruanas.
Por su parte, Ecuador consiguió una contundente victoria 4-0 en condición de visitante ante Bolivia. Mayerli Rodríguez, Stefany Cedeño, Milagro Barahona y Karen Flores fueron las autoras de los goles ecuatorianos.
Tras los resultados de la primera fecha, Ecuador, Colombia y Argentina ocupan las tres primeras posiciones de la tabla general, todos con tres unidades.
La diferencia de gol es de +4 para Ecuador, +3 para Colombia y +2 para Argentina.
El antecedente más reciente entre las dos selecciones en competencias oficiales fue en la Copa América 2022, donde Colombia se impuso 2-1 en la fase de grupos con goles de Mayra Ramírez y Linda Caicedo, siendo Nicole Charcopa la anotadora para Ecuador.
Es importante destacar que este certamen contará con nueve jornadas, incluyendo una de descanso, y los dos seleccionados que ocupen los primeros lugares de la tabla general se adjudicarán su cupo directo al próximo campeonato mundial de la categoría.
