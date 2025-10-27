La Selección Colombia Femenina se prepara para disputar la segunda fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina de fútbol.

Esta vez enfrentando este martes 28 de octubre a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El encuentro está programado para las 6:00 de la tarde.

Ambos equipos llegan a esta jornada con un triunfo en su debut. Colombia, jugando como local en el Atanasio Girardot de Medellín, mostró solidez al vencer 4-1 a Perú.

Las anotaciones de la ‘Tricolor’ fueron obra de Leicy Santos (doblete), Daniela Montoya e Ivonne Chacón, mientras que Pierina Núñez descontó para las peruanas.

Por su parte, Ecuador consiguió una contundente victoria 4-0 en condición de visitante ante Bolivia. Mayerli Rodríguez, Stefany Cedeño, Milagro Barahona y Karen Flores fueron las autoras de los goles ecuatorianos.

Colombia se enfrenta a Ecuador en la segunda fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina

Tras los resultados de la primera fecha, Ecuador, Colombia y Argentina ocupan las tres primeras posiciones de la tabla general, todos con tres unidades.

La diferencia de gol es de +4 para Ecuador, +3 para Colombia y +2 para Argentina.

El antecedente más reciente entre las dos selecciones en competencias oficiales fue en la Copa América 2022, donde Colombia se impuso 2-1 en la fase de grupos con goles de Mayra Ramírez y Linda Caicedo, siendo Nicole Charcopa la anotadora para Ecuador.

Es importante destacar que este certamen contará con nueve jornadas, incluyendo una de descanso, y los dos seleccionados que ocupen los primeros lugares de la tabla general se adjudicarán su cupo directo al próximo campeonato mundial de la categoría.

Más noticias de Deporte