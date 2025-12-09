Colombia vuelve a ser protagonista en el escenario mundial de los deportes electrónicos. Desde este miércoles 10 de diciembre, el bogotano Camilo Gómez representará al país en la Copa Mundial de la eFIFA Mobile, que se celebra en la SEF Arena at BLVD Riyadh City, en Riad, capital de Arabia Saudita.

Este evento, que marca su segunda edición en 2025, es un certamen oficial de E-Sports organizado de manera conjunta por la FIFA y Konami, y reúne a 12 asociaciones miembro que compiten tanto en consolas como en la división de dispositivos móviles.

Camilo Gómez aseguró su presencia en esta prestigiosa cita luego de un riguroso proceso que incluyó ganar la eliminatoria nacional y, posteriormente, la clasificatoria de las Américas.

Su participación se centrará en la división de dispositivos móviles, donde el formato de competencia es estrictamente individual, bajo la modalidad de 1 contra 1.

Colombia en la élite de los E-Sports: Camilo Gómez compite en la Copa Mundial de la eFIFA Mobile

El torneo arrancará con una fase de grupos, seguida de una fase eliminatoria directa, lo que garantiza una intensa lucha por el título mundial.

La delegación colombiana quedó ubicada en el Grupo B, donde Camilo Gómez deberá medirse contra fuertes rivales de países como Grecia, India, Japón, Marruecos y Turquía.

El grupo inicial lo complementa el Grupo A, integrado por Baréin, Brasil, Egipto, Malasia, Arabia Saudita y Tailandia. La primera jornada de la Copa Mundial será decisiva, ya que se desarrollarán las primeras cinco rondas de la fase inicial.

Al concluir la fase de grupos, solo los cuatro mejores competidores de cada grupo conseguirán avanzar a los cuartos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.

El camino de Camilo Gómez representa no solo una oportunidad personal, sino un hito para el reconocimiento de Colombia en la escena global de los E-Sports, llevando la bandera nacional a la cumbre de la competencia de fútbol virtual en la plataforma móvil.

