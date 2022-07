Este fin de semana Colombia vivió un histórico triunfo ante el seleccionado de Brasil en el coliseo Elías Chegwin de Barranquilla. Los dirigidos por el caleño Guillermo Moreno Rumié se impusieron al equipo carioca 104 a 98.

Cabe mencionar que esta es la primera vez en la historia que un conjunto nacional vence a los brasileños en las clasificatorias al Mundial de baloncesto, que se llevará a cabo en Japón, Indonesia y Filipinas, entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre del 2023.

Por medio de una rueda de prensa, Moreno manifestó: “Es una victoria increíble, frente a un equipo que, en mi concepto, puede ser el mejor de Sudamérica. También los grandes caen y qué bonito que nosotros le pudimos dar a la gente esta victoria. Esperamos que crean en nuestro potencial. Tenemos atletas increíbles. Lo más importante es que los jugadores quieran estar en la Selección”.

El colombiano Juan Diego Tello, fue el máximo anotador del encuentro con 26 puntos. Así las cosas, Colombia consiguió ocho fracciones y quedó ubicado en la tercera casilla del Grupo B de la clasificación de la FIBA Américas para el Mundial de baloncesto. Por su parte el equipo brasileño terminó en el primer lugar y Uruguay en el segundo.

