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Resumen: Tras verificar su estatus irregular, la entidad procedió a aplicar la medida de deportación inmediata. Como consecuencia adicional de esta sanción, ambos extranjeros tienen prohibido el ingreso a Colombia por el término de un año.

¡Frenados antes de volar! Migración Colombia deporta a dos venezolanos por evadir controles

Minuto30.com .- Las autoridades migratorias continúan reforzando la vigilancia en las terminales aéreas del país. En un reciente operativo, Migración Colombia confirmó la aplicación de una medida de deportación contra dos ciudadanos de nacionalidad venezolana que se encontraban de manera irregular en el territorio nacional.

Los detalles del operativo

El caso llamó la atención de las autoridades debido a que los extranjeros intentaban utilizar el país como puente aéreo internacional tras haber ingresado de forma ilícita. Los hechos se desarrollaron así:

Los dos ciudadanos evadieron los puestos de control migratorio formales al momento de ingresar a Colombia, violando las normativas fronterizas.

Fueron identificados e interceptados por los oficiales de Migración justo cuando pretendían abordar un vuelo internacional con destino a Panamá.

Tras verificar su estatus irregular, la entidad procedió a aplicar la medida de deportación inmediata. Como consecuencia adicional de esta sanción, ambos extranjeros tienen prohibido el ingreso a Colombia por el término de un año.

Este tipo de controles busca mantener el orden migratorio y evitar que el territorio nacional sea utilizado como ruta de tránsito irregular hacia otros países de la región.