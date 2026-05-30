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    ¡Frenados antes de volar! Migración Colombia deporta a dos venezolanos por evadir controles

    A raiz de esta deportación, ambos extranjeros tienen prohibido el ingreso a Colombia por el término de un año

    Publicado por: SoloDuque

    venezolanos deportados
    ¡Frenados antes de volar! Migración Colombia deporta a dos venezolanos por evadir controles

    Resumen: Tras verificar su estatus irregular, la entidad procedió a aplicar la medida de deportación inmediata. Como consecuencia adicional de esta sanción, ambos extranjeros tienen prohibido el ingreso a Colombia por el término de un año.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades migratorias continúan reforzando la vigilancia en las terminales aéreas del país. En un reciente operativo, Migración Colombia confirmó la aplicación de una medida de deportación contra dos ciudadanos de nacionalidad venezolana que se encontraban de manera irregular en el territorio nacional.

    Los detalles del operativo

    El caso llamó la atención de las autoridades debido a que los extranjeros intentaban utilizar el país como puente aéreo internacional tras haber ingresado de forma ilícita. Los hechos se desarrollaron así:

    Los dos ciudadanos evadieron los puestos de control migratorio formales al momento de ingresar a Colombia, violando las normativas fronterizas.

    Fueron identificados e interceptados por los oficiales de Migración justo cuando pretendían abordar un vuelo internacional con destino a Panamá.

    Tras verificar su estatus irregular, la entidad procedió a aplicar la medida de deportación inmediata. Como consecuencia adicional de esta sanción, ambos extranjeros tienen prohibido el ingreso a Colombia por el término de un año.

    Este tipo de controles busca mantener el orden migratorio y evitar que el territorio nacional sea utilizado como ruta de tránsito irregular hacia otros países de la región.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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