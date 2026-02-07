Colombia define sus enfrentamientos ante Marruecos en la Copa Davis buscando un cupo a los play-offs del Grupo Mundial I. Foto: cortesía Federación Colombiana de Tenis

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El equipo colombiano de Copa Davis, liderado por el capitán Alejandro Falla, definió sus enfrentamientos ante Marruecos para la serie que inicia este sábado 6 de febrero a las 4:00 a. m. (hora de Colombia). La jornada inaugural contará con los duelos individuales de Adriá Soriano frente a Reda Bennani y Nicolás Mejía ante Taha Baadi, mientras que el domingo se disputará el partido de dobles con Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez, seguido de los sencillos cruzados. El seleccionado nacional, ubicado en la casilla 38 del ranking mundial, busca superar al equipo africano para asegurar un cupo en los play-offs del Grupo Mundial I que se jugarán en septiembre, apoyándose en un grupo motivado que espera tomar ventaja desde el primer día de competencia.

Colombia define su camino ante Marruecos en la Copa Davis

En la mañana de este viernes 6 de febrero, el equipo colombiano de Copa Davis conoció el orden de los partidos para la serie ante Marruecos que se disputará este fin de semana.

El grupo, integrado por Nicolás Mejía, Nicolás Barrientos, Adriá Soriano, Miguel Tobón Jr. y Juan Sebastián Gómez, se encuentra bajo la dirección del capitán Alejandro Falla.

Los enfrentamientos quedaron definidos tras el sorteo oficial, marcando la hoja de ruta para el seleccionado nacional en territorio africano.

La acción en el Club Deportivo Marocaine de Casablanca iniciará este sábado a partir de las 4:00 a. m. hora de Colombia (11:00 a. m. hora local).

El encargado de abrir la jornada será Adriá Soriano, quien se medirá ante Reda Bennani. Inmediatamente después, el turno será para la raqueta número uno del país, Nicolás Mejía, quien enfrentará a Taha Baadi.

Estos dos puntos individuales serán cruciales para las aspiraciones del equipo en el primer día de competencia.

Para la jornada del domingo, programada en el mismo horario de inicio, el telón se levantará con el duelo de dobles. La pareja conformada por Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez buscará el punto frente a los locales Taha Baadi y Younes Lalami.

Posteriormente, se llevarán a cabo los últimos partidos de sencillos, donde Nicolás Mejía jugará contra Reda Bennani y Adriá Soriano cerrará la serie enfrentando a Taha Baadi, completando así el calendario de cinco juegos.

Colombia define su camino ante Marruecos en la Copa Davis

Tras el sorteo, el capitán Alejandro Falla compartió sus impresiones sobre lo que espera de esta confrontación.

El extenista colombiano señaló que anticipa partidos cerrados y destacó que el equipo llega motivado y beneficiado por una mejora en las condiciones climáticas.

Falla subrayó la importancia de iniciar con fuerza, expresando su deseo de finalizar el primer día con una ventaja de 2-0 para manejar la presión de los encuentros restantes.

Ambas naciones compiten por un cupo a los play-offs del Grupo Mundial I, instancia que tendrá lugar en septiembre de este año.

Colombia llega a esta serie con un favoritismo estadístico, ocupando actualmente la casilla número 38 del ranking de selecciones, mientras que Marruecos se sitúa en el puesto 46.

El equipo nacional buscará imponer su experiencia sobre el polvo de ladrillo para asegurar su permanencia en la lucha por ascender en la máxima competición del tenis mundial por equipos.

Más noticias de Deporte