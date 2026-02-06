Colombia revela su nómina liderada por José Quintana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, debutando el 6 de marzo. Foto: Tomada de COC

Resumen: La Federación Colombiana de Béisbol oficializó su nómina de 30 peloteros para el Clásico Mundial 2026, un equipo que combina la experiencia de figuras de Grandes Ligas como José Quintana, Gio Urshela y Harold Ramírez con jóvenes promesas para enfrentar la fase de grupos en San Juan, Puerto Rico, a partir del 6 de marzo. La escuadra nacional debutará ante los locales y posteriormente se medirá contra Canadá, Cuba y Panamá con el objetivo de clasificar entre los dos mejores del Grupo A, buscando avanzar en las rondas de eliminación directa que culminarán con la gran final el 17 de marzo en Miami.

Colombia define su arsenal para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Federación Colombiana de Béisbol confirmó oficialmente este viernes 6 de febrero la lista de 30 peloteros que representarán al país en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El certamen internacional, que reúne a las mejores selecciones del planeta, se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo con sedes repartidas en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

La nómina cafetera presenta un equilibrio estratégico entre figuras consolidadas en las Grandes Ligas y talentos emergentes que brillan en los circuitos del Caribe y Japón.

El staff de lanzadores estará liderado por el experimentado zurdo José Quintana, quien asumirá el rol de capitán del equipo.

Junto a él, destacan brazos de trayectoria como Julio Teherán, Nabil Crismatt, Luis Patiño y Tayron Guerrero.

El cuerpo de serpentineros se completa con Elkin Alcalá, Austin Bergner, Danis Correa, Pedro García, David Lorduy, Emerson Martínez, Jhon Romero, Guillo Zúñiga, Adrián Almeida, Rio Gómez y Reiver Sanmartín, conformando un grupo sólido para enfrentar los bates rivales.

En el cuadro interior y los jardines, Colombia contará con una ofensiva de alto calibre encabezada por Gio Urshela, Donovan Solano y Harold Ramírez.

El infield lo completan Michael Arroyo, Jordan Díaz, Dayan Frías y Reynaldo Rodríguez, mientras que en los jardines estarán Brayan Buelvas, Gustavo Campero y Jesús Marriaga.

Por su parte, la receptoría estará resguardada por la potencia de Jorge Alfaro y Elías Díaz, acompañados por Carlos Martínez.

Colombia iniciará su camino en el Grupo A, con sede en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

El debut está programado para el viernes 6 de marzo frente a los anfitriones a las 6:00 p.m. Posteriormente, la novena nacional se medirá ante Canadá el sábado 7 a las 11:00 a.m., chocará contra Cuba el domingo 8 en el mismo horario y cerrará la fase de grupos el lunes 9 de marzo ante Panamá.

El formato del torneo establece que los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán bajo la modalidad de eliminación directa los días 13 y 14 de marzo.

Las semifinales están pactadas para el 15 y 16 del mismo mes, culminando con la gran final el martes 17 de marzo en la ciudad de Miami, donde se coronará al nuevo campeón mundial.

