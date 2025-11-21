Minuto30
    Colombia debuta en E-Sports de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025
    Colombia debutó oficialmente en E-Sports en Juegos Bolivarianos 2025 con eFootball y Dota 2, buscando medallas en Lima. Foto: tomada de Instagram: @angelgarcia25_
    Resumen: Colombia hace historia al participar por primera vez de forma oficial en las competencias de E-Sports en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, con representación masculina en las disciplinas de eFootball (individual) y Dota 2 (por equipos). Las pruebas inician este viernes 21 de noviembre en el Coliseo Eduardo Dibós Dammert, donde el equipo de Dota 2, que ya ganó bronce en 2024, y Ángel Felipe García en eFootball, subcampeón anterior, buscarán las medallas. El calendario establece la fase de grupos y semifinales de eFootball para el viernes, la fase de grupos de Dota 2 para el domingo, y las finales de ambas disciplinas para el lunes, marcando un serio avance de la delegación nacional en el panorama competitivo de los deportes electrónicos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Colombia marca un hito en su participación dentro de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, haciendo su debut oficial en las competencias de E-Sports.

    Las pruebas se llevarán a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós Dammert, dando inicio este viernes 21 de noviembre, donde el país tendrá representación en dos disciplinas de la rama masculina.

    Las competencias en las que Colombia se estrenará son eFootball (modalidad individual) y Dota 2 (modalidad por equipos), demostrando el avance y la seriedad con la que la delegación nacional asume el panorama competitivo de los deportes electrónicos.

    La expectativa es alta, dado el precedente de éxito que tienen los representantes colombianos en justas anteriores.

    En la competencia de Dota 2, el equipo nacional está conformado por Juan Andrés Robayo, Juan David Sandoval, Nicolás Aldana, Leonardo Arturo Sáenz y Juan David Quintero.

    Este quinteto llega con una base sólida, habiendo conseguido la medalla de bronce en los pasados Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024.

    Los equipos se enfrentarán en un formato de todos contra todos, buscando un cupo directo a la final o el bronce.

    Por otro lado, en la disciplina individual de eFootball, Colombia contará con la participación de Ángel Felipe García, quien competirá en consolas PlayStation 5. García también trae consigo experiencia valiosa, al haber concluido en el segundo lugar en Ayacucho 2024.

    La fase de grupos se desarrollará en dos grupos aleatorios, y los mejores avanzarán a las fases de llaves, con enfrentamientos al mejor de tres partidos.

    El calendario de las competencias establece que este viernes 21 se desarrollará la fase de grupos y semifinales de eFootball.

    La fase de grupos de Dota 2 se jugará el domingo, y las finales para ambas disciplinas de E-Sports, que definirán a los medallistas, están programadas para llevarse a cabo el próximo lunes.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

