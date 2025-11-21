Colombia marca un hito en su participación dentro de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, haciendo su debut oficial en las competencias de E-Sports.

Las pruebas se llevarán a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós Dammert, dando inicio este viernes 21 de noviembre, donde el país tendrá representación en dos disciplinas de la rama masculina.

Las competencias en las que Colombia se estrenará son eFootball (modalidad individual) y Dota 2 (modalidad por equipos), demostrando el avance y la seriedad con la que la delegación nacional asume el panorama competitivo de los deportes electrónicos.

La expectativa es alta, dado el precedente de éxito que tienen los representantes colombianos en justas anteriores.

En la competencia de Dota 2, el equipo nacional está conformado por Juan Andrés Robayo, Juan David Sandoval, Nicolás Aldana, Leonardo Arturo Sáenz y Juan David Quintero.

Este quinteto llega con una base sólida, habiendo conseguido la medalla de bronce en los pasados Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024.

Colombia debuta en E-Sports de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025

Los equipos se enfrentarán en un formato de todos contra todos, buscando un cupo directo a la final o el bronce.

Por otro lado, en la disciplina individual de eFootball, Colombia contará con la participación de Ángel Felipe García, quien competirá en consolas PlayStation 5. García también trae consigo experiencia valiosa, al haber concluido en el segundo lugar en Ayacucho 2024.

La fase de grupos se desarrollará en dos grupos aleatorios, y los mejores avanzarán a las fases de llaves, con enfrentamientos al mejor de tres partidos.

El calendario de las competencias establece que este viernes 21 se desarrollará la fase de grupos y semifinales de eFootball.

La fase de grupos de Dota 2 se jugará el domingo, y las finales para ambas disciplinas de E-Sports, que definirán a los medallistas, están programadas para llevarse a cabo el próximo lunes.

Más noticias de Deporte