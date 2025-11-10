Facatativá, Cundinamarca – Colombia cerró con éxito su participación en el Campeonato Sudamericano de Cross Country, celebrado el pasado sábado 8 de noviembre en el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo de Facatativá.

La delegación nacional cosechó un total de cuatro preseas: una de plata y tres de bronce, en un evento que reunió a los mejores talentos de la región en las categorías Mayores, U-20 y U-18.

El municipio cundinamarqués fue el escenario de la competencia, que se desarrolló en un exigente circuito de dos kilómetros adaptado para las distintas distancias de las pruebas individuales y el relevo mixto.

La medalla de plata llegó de la mano de Jesús David Amador en la prueba de los ocho kilómetros de la categoría U-20 masculina. Amador registró un tiempo de 27:51, ubicándose por detrás del peruano Edwar Márquez (26:49).

Erika Tatiana Torres se alzó con el tercer lugar en los seis kilómetros U-20 femenina con una marca de 25:44, en una prueba dominada por las peruanas Ytala Canchanya e Hilda Huaman.

¡Brillante actuación! Colombia suma cuatro medallas en el Sudamericano de Atletismo Cross Country

En la categoría U-18 femenina, María Alejandra Ramírez obtuvo el bronce tras completar el recorrido de cuatro kilómetros en 17:06. Al igual que en las otras categorías, Perú ocupó los dos primeros lugares del podio.

El equipo colombiano de relevo mixto 4×2.000 también subió al podio, consiguiendo la medalla de bronce. El cuarteto conformado por Rubén Barbosa, Leidy Tatiana Rivera, Rolando Gabriel Ortiz y Karol Luna cronometró 28:17.

El oro en esta vibrante prueba fue para la delegación de Perú (25.43), mientras que la plata se la llevó Brasil (26.35).

La actuación colombiana en casa demuestra el potencial del atletismo nacional de Cross Country, obteniendo podios en diversas categorías y sumando valiosos puntos en el campeonato regional.

