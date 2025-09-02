Colombia obtiene histórico cuarto lugar en la Copa Panamericana de Voleibol

En un hecho sin precedentes para el voleibol colombiano, la selección nacional masculina alcanzó el cuarto lugar en la XVIII Copa Panamericana de Voleibol, celebrada en el Domo de la Feria de León, México.

Por primera vez en la historia del certamen, el equipo colombiano llegó a disputar un partido por medalla, consolidando una actuación memorable que lo ubica entre las potencias emergentes de la región. El torneo culminó con México como campeón, tras vencer 3-1 a Venezuela.

El camino hacia la disputa de la medalla comenzó con un emocionante partido de cuartos de final contra Chile, el pasado viernes. La selección colombiana tomó una ventaja inicial de 2-0 con parciales de 25-21 y 25-22.

Sin embargo, los chilenos reaccionaron y emparejaron el marcador con resultados de 22-25 y 23-25. En el decisivo tie-break, Colombia mostró su fortaleza, iniciando con un contundente 6-0. A pesar de los esfuerzos chilenos por remontar, el punto final de Daniel Aponza selló la victoria colombiana con un 15-12.

Con la victoria en cuartos, el equipo nacional se enfrentó a Venezuela en las semifinales, en un partido que nuevamente se extendió a cinco sets. Los colombianos tuvieron un inicio complicado, cayendo 0-2 con marcadores de 22-25 y 26-28.

No obstante, ajustaron su juego y forzaron el quinto set al imponerse en los dos siguientes con resultados de 25-19 y 25-15. En el tie-break, el conjunto venezolano tomó una ventaja decisiva hasta el 6-10, y aunque Colombia intentó la remontada, no fue suficiente para evitar el 12-15 final.

La derrota en semifinales llevó a la selección a un crucial partido por el tercer lugar contra Canadá. Sin embargo, el equipo colombiano no pudo replicar el nivel de sus encuentros anteriores.

Los norteamericanos mostraron su superioridad y se llevaron la victoria con un 3-0 en el global, con parciales de 25-27, 22-25 y 14-25. A pesar de la caída, el cuarto lugar representa un logro histórico, dado que es la primera vez que Colombia se posiciona entre los cuatro mejores de la competencia.

Aunque el anhelado podio se escapó, la actuación de la selección colombiana en la Copa Panamericana es un hito para el voleibol del país. Llegar a un partido por medalla es un claro indicador del crecimiento y desarrollo del equipo.

El desempeño del conjunto nacional, demostrando resiliencia y capacidad de adaptación en partidos de alta tensión, sienta un precedente positivo para futuras competiciones y consolida a Colombia como un competidor a tener en cuenta en el panorama del voleibol continental.

