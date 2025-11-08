Colombia busca su pase a octavos ante Corea del Norte en el Mundial Sub-17

Resumen: La Selección Colombia Sub-17 se enfrenta a Corea del Norte este lunes 10 de noviembre en un partido crucial de la fase de grupos del Campeonato Mundial Masculino Sub-17 de fútbol, buscando sellar su clasificación a los dieciseisavos de final. Tras dos empates ante Alemania y El Salvador que la tienen con dos puntos y en el tercer lugar del Grupo G, Colombia necesita una victoria ante el líder (Corea del Norte) para asegurar su pase directo entre los dos primeros; de lo contrario, con un empate o una derrota, deberá esperar resultados y depender de ser uno de los mejores terceros, debiendo además mejorar la falta de efectividad en la definición que mostró en su último encuentro.
La Selección Colombia Sub-17 se prepara para un crucial enfrentamiento este lunes 10 de noviembre, donde buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda del Campeonato Mundial Masculino Sub-17 de fútbol.
Tras conseguir empates ante potencias como Alemania y un aguerrido El Salvador, el equipo nacional se mide a Corea del Norte en el cierre de la fase de grupos con la misión de asegurar uno de los cupos a los dieciseisavos de final del certamen.
El panorama en el Grupo G es desafiante, con Corea del Norte liderando la tabla gracias a su contundente victoria 5-0 sobre El Salvador y un empate a un gol frente a Alemania.
Colombia, por su parte, es tercera con dos puntos producto de sus dos igualdades, pero se encuentra con una menor cantidad de goles anotados con respecto a los alemanes, lo que obliga a un resultado positivo.
En un torneo que clasifica a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros entre 48 equipos, el combinado patrio tiene dos caminos para avanzar.
El encuentro decisivo se disputará a partir de las 8:30 de la mañana (hora colombiana) y una victoria ante el líder asiático garantizaría al equipo su ubicación entre los dos primeros del grupo.
Sin embargo, en caso de un empate o una derrota, la escuadra colombiana deberá esperar el resultado del partido entre Alemania y El Salvador para saber si sus dos puntos son suficientes para colarse como uno de los mejores terceros y continuar en la competición.
El partido más reciente de Colombia, un 0-0 ante El Salvador, dejó un sabor agridulce. Pese a mostrar superioridad en el campo, el equipo no logró concretar las opciones de gol, encontrándose con la resistencia del guardameta rival Oliver Sigernes o fallando en la definición.
Esta falta de efectividad deberá ser corregida ante Corea del Norte, en un partido donde no hay margen de error y la clasificación a la siguiente fase está en juego.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.