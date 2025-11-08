Minuto30
    Colombia Busca su Pase a Octavos ante Corea del Norte en el Mundial Sub-17
    Colombia Sub-17 busca la clasificación a octavos del Mundial ante Corea del Norte en un duelo crucial del Grupo G.. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Sub-17 se enfrenta a Corea del Norte este lunes 10 de noviembre en un partido crucial de la fase de grupos del Campeonato Mundial Masculino Sub-17 de fútbol, buscando sellar su clasificación a los dieciseisavos de final. Tras dos empates ante Alemania y El Salvador que la tienen con dos puntos y en el tercer lugar del Grupo G, Colombia necesita una victoria ante el líder (Corea del Norte) para asegurar su pase directo entre los dos primeros; de lo contrario, con un empate o una derrota, deberá esperar resultados y depender de ser uno de los mejores terceros, debiendo además mejorar la falta de efectividad en la definición que mostró en su último encuentro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Sub-17 se prepara para un crucial enfrentamiento este lunes 10 de noviembre, donde buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda del Campeonato Mundial Masculino Sub-17 de fútbol.

    Tras conseguir empates ante potencias como Alemania y un aguerrido El Salvador, el equipo nacional se mide a Corea del Norte en el cierre de la fase de grupos con la misión de asegurar uno de los cupos a los dieciseisavos de final del certamen.

    El panorama en el Grupo G es desafiante, con Corea del Norte liderando la tabla gracias a su contundente victoria 5-0 sobre El Salvador y un empate a un gol frente a Alemania.

    Colombia, por su parte, es tercera con dos puntos producto de sus dos igualdades, pero se encuentra con una menor cantidad de goles anotados con respecto a los alemanes, lo que obliga a un resultado positivo.

    En un torneo que clasifica a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros entre 48 equipos, el combinado patrio tiene dos caminos para avanzar.

    Colombia busca su pase a octavos ante Corea del Norte en el Mundial Sub-17

    El encuentro decisivo se disputará a partir de las 8:30 de la mañana (hora colombiana) y una victoria ante el líder asiático garantizaría al equipo su ubicación entre los dos primeros del grupo.

    Sin embargo, en caso de un empate o una derrota, la escuadra colombiana deberá esperar el resultado del partido entre Alemania y El Salvador para saber si sus dos puntos son suficientes para colarse como uno de los mejores terceros y continuar en la competición.

    El partido más reciente de Colombia, un 0-0 ante El Salvador, dejó un sabor agridulce. Pese a mostrar superioridad en el campo, el equipo no logró concretar las opciones de gol, encontrándose con la resistencia del guardameta rival Oliver Sigernes o fallando en la definición.

    Esta falta de efectividad deberá ser corregida ante Corea del Norte, en un partido donde no hay margen de error y la clasificación a la siguiente fase está en juego.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

