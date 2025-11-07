Colombia prepara su «Trabuco» para la Copa América de Béisbol WBSC Panamá 2025

La Selección Colombia de Béisbol intensifica su preparación en Barranquilla con la mira puesta en la Copa América de Béisbol WBSC, que se celebrará en Panamá del jueves 13 al sábado 22 de noviembre.

Bajo la dirección del cuerpo técnico liderado por José Mosquera Crizón, el equipo se concentra en el estadio «Edgar Rentería», afinando detalles para este importante desafío internacional.

El certamen se presenta como una crucial prueba de fuego para las novenas del continente que aspiran a participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El «trabuco» colombiano está compuesto principalmente por peloteros con experiencia en el béisbol organizado y ligas independientes, así como por jugadores que se mantuvieron activos en el territorio nacional.

Entre los nombres destacados que buscan dejar en alto el nombre del país se encuentran Dilson Herrera, Jesús Marriaga, Brayan Buelvas, Francisco Acuña y Tito Polo.

Igualmente, Carlos Arroyo, Dayan Frías, Fabián Pertuz, Carlos Martínez, Guillermo Quintana, Víctor Vargas, Ezequiel Zabaleta y Carlos Ocampo, quienes entrenan con dedicación para afrontar el alto nivel de la competencia.

Colombia ha quedado ubicada en el exigente Grupo «B» de la Copa América, donde tendrá que medirse a rivales de peso como Argentina, Brasil, Canadá, Puerto Rico y el anfitrión, Panamá.

Los encuentros de este grupo se disputarán en el estadio «Mariano Rivera» de La Chorrera.

Por su parte, el Grupo «A» contará con la presencia de potencias como Cuba, República Dominicana, México, Nicaragua, Curazao y Venezuela, que jugarán sus partidos en el estadio Olímpico «Juan Demóstenes Arosemena».

El debut de la selección cafetera está programado para el jueves 13 de noviembre, enfrentando a Brasil.

La primera fase será un verdadero maratón de béisbol, ya que el equipo tendrá que jugar cinco días consecutivos.

El viernes se medirán a Panamá, seguido por el partido del sábado contra Puerto Rico. El domingo rivalizarán con Argentina y cerrarán la fase de grupos el lunes ante Canadá, buscando asegurar uno de los cupos a la siguiente ronda del torneo.

Esta Copa América de Béisbol WBSC Panamá 2025 no solo ofrece la oportunidad de conseguir un título continental, sino que también es un termómetro ideal para evaluar el nivel de juego y la cohesión del equipo de cara a futuras citas de mayor envergadura, como el Clásico Mundial de Béisbol.

La afición colombiana espera que la preparación dé sus frutos y que el equipo demuestre su potencial en suelo panameño.

