Colombia clasificó al Mundial Femenino Sub-20 de forma agónica: El «milagro» llegó gracias a Brasil

    Publicado por: SoloDuque

    Captura de video de la FCF
    Minuto30.com .- Dramatismo puro en el Sudamericano Femenino Sub-20 que se celebra en Paraguay. La Selección Colombia, dirigida por Carlos Paniagua, logró asegurar su tiquete al Mundial de Polonia 2026, aunque no de la manera que se esperaba.

    Tras una dura y sorpresiva goleada sufrida ante Argentina, las cafeteras tuvieron que encomendarse a “todos los santos” y esperar por un resultado ajeno para no quedar fuera de la cita orbital.

    Pesadilla ante las “Albicelestes”

    El equipo de Paniagua dependía de sí mismo para clasificar sin angustias en la última fecha. Sin embargo, el planteamiento de las australes neutralizó por completo el juego colombiano. La debacle comenzó al minuto 71, cuando Denise García rompió el celofán para poner el 1-0.

    Lejos de reaccionar, la “Tricolor” se desdibujó en el cierre del encuentro, permitiendo que Mercedes Diz anotara un doblete letal a los 83′ y al 90+2′. El 3-0 final dejó a Colombia “en la cuerda floja” y a merced de lo que ocurriera en el partido de cierre de la jornada entre Venezuela y Brasil.

    Captura de video de la FCF

    El “favor” de las brasileñas

    Con la derrota propia, el escenario era aterrador: si Venezuela vencía a Brasil, Colombia quedaba eliminada de la Copa del Mundo. La tensión se mantuvo durante 90 minutos de infarto, pero la jerarquía de la “Canarinha” salió al rescate de las nuestras.

    Brasil se impuso con un sólido 2-0 sobre el cuadro vinotinto, resultado que matemáticamente le devolvió la vida a Colombia y confirmó su presencia en el Mundial, ocupando uno de los últimos cupos otorgados para Sudamérica.

    Cita en Polonia: Fechas clave

    Superado el susto en Paraguay, la Selección Colombia Sub-20 ahora deberá enfocarse en corregir los errores defensivos mostrados ante Argentina para representar dignamente al país en Europa.

    El Mundial Femenino Sub-20 de Polonia se llevará a cabo entre el 5 y el 27 de septiembre de 2026. Será una oportunidad de oro para que las jugadoras de Paniagua demuestren que el nivel mostrado en las fases previas del Sudamericano es el que realmente las define.

    Imagen @FCFSeleccionCol

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


