Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Colombia tercera en la clasificación! Así terminaron las eliminatorias al Mundial

    • ¡Colombia tercera en la clasificación! Así terminaron las eliminatorias al Mundial

    ¡Colombia tercera en la clasificación! Así terminaron las eliminatorias al Mundial
    Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias al Mundial. La Selección Colombia se ubicó en la tercera casilla. Foto: FCF
    Compartir:
    • ¡Colombia tercera en la clasificación! Así terminaron las eliminatorias al Mundial

    Resumen: Con un rendimiento destacado en las eliminatorias, la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, ha asegurado el tercer puesto en la clasificación final. A pesar de las críticas que ha recibido el proceso, Colombia logró acumular 28 puntos, superando a Uruguay, Brasil y Paraguay por su mejor diferencia de goles. Argentina y la sorprendente Ecuador, que clasificó en segundo lugar a pesar de una sanción de tres puntos, ocuparon las primeras posiciones. Por otro lado, Bolivia se quedó con el cupo para el repechaje, mientras que Venezuela, Perú y Chile quedaron eliminados del Mundial de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Se pueden criticar muchas cosas a lo largo de la eliminatoria de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia, pero ocupar la tercera posición en la tabla final, dice mucho.

    Argentina lideró la clasificación al mundial con 38 puntos, seguidos por la sorprendente Selección de Ecuador segundos con 29 puntos.

    Ecuador, dicho sea de paso, disputó la jornada de las eliminatorias con tres puntos menos de sanción y aún así, logró clasificar en la segunda casilla.

    En la tercera casilla se encuentra la ‘tricolor’, gracias no solo a sus 28 puntos, sino a su mejor diferencia de goles.

    La diferencia terminó siendo importante, si se tiene en cuenta que Uruguay fue cuarta, Brasil quinta y Paraguay sexta todos con los mismos 28 puntos.

    ¡Colombia tercera en la clasificación! Así terminaron las eliminatorias al Mundial

    Colombia tuvo una diferencia de más 10 goles a favor, Uruguay también con 10 a favor, Brasil con 7 a favor y Paraguay con 4 a favor.

    La séptima casilla, correspondiente a la ubicación que otorga cupo al repechaje, finalmente fue para Bolivia.

    Bolivia derrotó 1-0 a Brasil, en su casa, y con la derrota de los venezolanos 6-3, a manos de Colombia, se quedaron esa luchada casilla.

    Eliminados del Mundial del 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, fueron Venezuela, Perú y Chile.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Colombia, potencia mundial! La Selección de Patinaje ya está en China para hacer historia

    ¡Ni Donald Trump se atrevió a tanto! Colombia ‘acabó’ con la ilusión de los venezolanos

    ¡A Venezuela hay que ganarle! Titulares de la Selección Colombia para la última fecha

    ¡Aleja es muy tesa! Bronce para Alejandra Usquiano en el Mundial de Tiro con Arco

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga

    «Fue un clásico vibrante y emocionante, lo disfruté»: Gandolfi habló del empate 3-3

    «Fue un clásico vibrante y emocionante, lo disfruté»: Gandolfi habló del empate 3-3

    ¡Al DIM no le gustó! Se vieron caras largas en el camerino tras el empate, reveló Alejandro Restrepo

    ¡Al DIM no le gustó! Se vieron caras largas en el camerino tras el empate, reveló Alejandro Restrepo

    ¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa

    ¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa

    ¿Vuelve Aguerre? El portero del DIM estaría listo para una noche de clásico contra Atlético Nacional

    ¿Vuelve Aguerre? El portero del DIM estaría listo para una noche de clásico contra Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]