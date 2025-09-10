¡Colombia tercera en la clasificación! Así terminaron las eliminatorias al Mundial

Resumen: Con un rendimiento destacado en las eliminatorias, la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, ha asegurado el tercer puesto en la clasificación final. A pesar de las críticas que ha recibido el proceso, Colombia logró acumular 28 puntos, superando a Uruguay, Brasil y Paraguay por su mejor diferencia de goles. Argentina y la sorprendente Ecuador, que clasificó en segundo lugar a pesar de una sanción de tres puntos, ocuparon las primeras posiciones. Por otro lado, Bolivia se quedó con el cupo para el repechaje, mientras que Venezuela, Perú y Chile quedaron eliminados del Mundial de 2026.
Se pueden criticar muchas cosas a lo largo de la eliminatoria de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia, pero ocupar la tercera posición en la tabla final, dice mucho.
Argentina lideró la clasificación al mundial con 38 puntos, seguidos por la sorprendente Selección de Ecuador segundos con 29 puntos.
Ecuador, dicho sea de paso, disputó la jornada de las eliminatorias con tres puntos menos de sanción y aún así, logró clasificar en la segunda casilla.
En la tercera casilla se encuentra la ‘tricolor’, gracias no solo a sus 28 puntos, sino a su mejor diferencia de goles.
La diferencia terminó siendo importante, si se tiene en cuenta que Uruguay fue cuarta, Brasil quinta y Paraguay sexta todos con los mismos 28 puntos.
Colombia tuvo una diferencia de más 10 goles a favor, Uruguay también con 10 a favor, Brasil con 7 a favor y Paraguay con 4 a favor.
La séptima casilla, correspondiente a la ubicación que otorga cupo al repechaje, finalmente fue para Bolivia.
Bolivia derrotó 1-0 a Brasil, en su casa, y con la derrota de los venezolanos 6-3, a manos de Colombia, se quedaron esa luchada casilla.
Eliminados del Mundial del 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, fueron Venezuela, Perú y Chile.
