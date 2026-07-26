Resumen: Este título mundial representa un llamado de atención invaluable para fortalecer el apoyo gubernamental y privado a los deportes alternativos en Colombia

Se fueron «sin pompa » y hoy son campeonas del mundo: la hazaña histórica de Colombia en el Mundial de Hockey Subacuático sub19

Minuto30.com .- Lejos de los grandes reflectores mediáticos y del cubrimiento tradicional, una delegación de jóvenes deportistas logró una gesta sin precedentes para el país. La Selección Colombia Sub-19 femenina se coronó campeona del mundo en Turquía, demostrando que el talento nacional no tiene límites.

El deporte colombiano vuelve a escribir una página dorada, esta vez desde las profundidades. En una demostración de resistencia, técnica y trabajo en equipo, la Selección Colombia Sub-19 femenina conquistó el título en el Campeonato Mundial de Hockey Subacuático, un logro monumental que hoy toma por sorpresa y llena de orgullo a todo el territorio nacional.

Las jóvenes tuvieron que recurrir a vender café, para conseguir los tiquetes, y viáticos para su estadía.

El camino hacia la gloria culminó en un reñido encuentro frente a la delegación de Nueva Zelanda. Los atletas colombianos lograron imponerse ante una de las potencias históricas de esta disciplina, colgándose la medalla de oro en tierras turcas y haciendo sonar el himno nacional en lo más alto del podio.

Un triunfo labrado en absoluto silencio

Lo que hace aún más épica esta victoria es el contexto en el que se desarrolló. El equipo viajó a Turquía sin el despliegue mediático ni el apoyo masivo que suelen recibir otros deportes, estos jóvenes asumieron el reto orbital impulsados por su propio mérito, esfuerzo y dedicación.

Hoy, ese trabajo silencioso se traduce en un campeonato mundial que el equipo le regala a un país entero, dándole una lección de perseverancia a las futuras generaciones de atletas.

Datos clave de esta conquista orbital

Para dimensionar la magnitud de lo logrado por nuestras deportistas, estos son los detalles más relevantes del torneo:

La sede: El Campeonato Mundial de Hockey Subacuático Sub-19 femenino se llevó a cabo en las instalaciones acuáticas de Turquía, reuniendo a las mejores promesas globales de este deporte.

El gran rival: Nueva Zelanda, el equipo vencido en la final, es tradicionalmente reconocido como un peso pesado en las disciplinas subacuáticas, lo que engrandece aún más el triunfo colombiano.

Impulso al deporte: Este título mundial representaría un llamado de atención invaluable para fortalecer el apoyo gubernamental y privado a los deportes alternativos en Colombia, los cuales siguen demostrando un alto nivel competitivo a nivel internacional.