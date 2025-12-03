La Selección Colombia Masculina de Voleibol alcanzó la gloria en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 al coronarse campeona tras vencer a su similar de Venezuela en una emocionante final.

Con un desempeño impecable, el equipo tricolor cerró su participación con una campaña perfecta, colgándose la anhelada medalla de oro.

El partido decisivo, disputado en el Coliseo Principal, culminó con un marcador de 3-0 a favor de los colombianos, que demostraron jerarquía en cada set con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21.

El camino hacia el título bolivariano fue un despliegue de solidez y consistencia. Desde el inicio, Colombia marcó la pauta, superando a Venezuela en su debut por 3-1.

Luego, enfrentó un desafío apretado contra el local, Perú, al que logró superar 3-2, demostrando resiliencia en los momentos cruciales.

La fase de grupos finalizó con una contundente victoria 3-0 sobre Curazao, asegurando así el cupo directo a la gran final como líder indiscutible e invicto.

¡Histórico! Colombia se corona campeona del voleibol masculino en los Juegos Bolivarianos

En el duelo por el oro, el equipo nacional impuso su estrategia con gran efectividad. El orden en el servicio, la presión constante en la red y un sistema defensivo cohesionado fueron las claves para neutralizar los intentos ofensivos venezolanos.

Este funcionamiento colectivo fue la carta de presentación de un equipo que mantuvo la calma y el control en los momentos definitorios, sellando así una campaña invicta y confirmando el dominio colombiano en esta edición de los Juegos Bolivarianos. Venezuela se quedó con la plata, mientras que Perú obtuvo el bronce.

Este triunfo no solo entrega una nueva presea dorada a la delegación colombiana, sino que también reafirma el notable crecimiento del voleibol masculino a nivel internacional.

Con esta actuación histórica, el equipo ratifica el buen momento deportivo del país y se consolida como una potencia regional, cerrando con broche de oro una jornada donde los atletas colombianos brillaron en diversos escenarios de la competición.

