Colombia cerró con broche de oro su participación en natación artística dentro del Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos celebrado en Río de Janeiro, Brasil.

Los deportistas colombianos se alzaron con el título de campeón en la categoría juvenil y logrando el tercer puesto en la categoría júnior.

Tras cinco días de intensas competencias, la delegación colombiana sumó un impresionante total de 12 medallas: seis de oro, tres de plata y tres de bronce.

El éxito no solo se reflejó en el medallero, sino también en el reconocimiento individual, pues Isabellah Quiñónez fue nombrada la mejor atleta juvenil del torneo.

Entre los resultados más significativos, el equipo juvenil se llevó el triunfo el pasado viernes con una puntuación de 289.6535, jornada en la que también Mabel Tobón y Luisa Botero obtuvieron el segundo lugar en el dueto libre femenino.

El sábado fue de doble oro: el dueto juvenil de Isabellah Quiñónez y Sara Quiñónez conquistó el primer lugar con 232.2311, y el equipo libre júnior también lideró su prueba con 234.1000.

¡Colombia es campeón juvenil de Natación Artística en Sudamericano!

Además, Andrés Trujillo y Sara Cortés lograron el tercer puesto en el dueto mixto juvenil. En el último día de competencias, Emily Minante se adjudicó el oro en el solo libre júnior con 175.9163, y la rutina combinada cerró la actuación con un bronce.

La delegación colombiana también tuvo una notable actuación en natación de carreras, despidiéndose con un acumulado de 20 preseas (cinco de oro, seis de plata y nueve de bronce), incluyendo el mérito de conseguir dos récords sudamericanos.

Ian Maldonado fue una figura clave, obteniendo su tercer oro en los 200 metros combinados (2:11.19) y su cuarto en los 100 metros mariposa (55.71).

Otros medallistas incluyeron a Tiffany Murillo y Frank Solano (plata), y Carolina Rojas, Matías Ramírez, Tiffany Murillo, Samuel Mazo y Emiliano Calle (bronce). El relevo 4×200 libre femenino se llevó la plata y el 4×100 m. mixto, el bronce.

A partir de este lunes 29 de septiembre, iniciaron las competencias de polo acuático, que se extenderán hasta el sábado 4 de octubre.

Por su parte, este martes comienzan los clavados, programados también para concluir el sábado.

