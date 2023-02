[VIDEO] Colombia cae ante Puerto Rico en la última ventana clasificatoria para el Mundial

En un emocionante encuentro disputado en el Iván de Bedout, la selección Colombia cayó ante Puerto Rico en un partido que se disputó en la ciudad de Medellín. A pesar de la buena actuación del equipo colombiano, que luchó hasta el final, el equipo boricua logró imponerse por un marcador final de 87 a 80.

Desde el inicio del partido, ambos equipos mostraron un alto nivel de juego y se mantuvieron en constante disputa por el control del balón. Sin embargo, a medida que avanzaba el encuentro, el equipo de Puerto Rico logró desplegar su estrategia y se destacó por su habilidad para anotar desde fuera del perímetro, lo que le permitió tomar ventaja en el marcador.

Por parte del equipo de Puerto Rico, se destacaron las actuaciones de Jordan Howard y Gian Clavell, quienes fueron los máximos anotadores del partido con 18 y 14 puntos, respectivamente. Además, Howard y Clavell lograron 4 rebotes cada uno. Por otro lado, en la selección colombiana se destacaron Brian Angola y Juan Diego Tello, quienes también tuvieron un gran desempeño en el partido con 20 y 17 puntos, respectivamente, ayudando a mantener a Colombia en la pelea hasta el final.

A pesar de los esfuerzos de la selección colombiana, que se mantuvo en la lucha hasta el final, el equipo de Puerto Rico supo mantener su ventaja y se alzó con la victoria en un partido que fue muy bien disputado por ambos equipos.

Con este resultado, Colombia culmina su participación en esta ventana clasificatoria para el mundial de la FIBA 2023 próximo a disputarse. A pesar de haber realizado una buena actuación en el partido contra Puerto Rico, el equipo colombiano no logró clasificar para la siguiente fase, quedando en la última posición del grupo F con un récord de tres victorias y nueve derrotas. A pesar de esto, el equipo colombiano ha demostrado un gran nivel de juego y habilidades en el campo, y seguramente seguirá trabajando duro para mejorar y estar en los próximos torneos internacionales de basketball.

Reviva los mejores momentos del partido:

🇵🇷 Puerto Rico take care of business and lock in their spot in the FIBA World Cup 😤 #WinForAll | #FIBAWC x J9

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 27, 2023