Colombia busca asegurar su cupo al Mundial de Polonia enfrentando a Uruguay este martes en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay. Foto: FCF

Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-20 se enfrentará a Uruguay este martes 10 de febrero en su tercer compromiso del Sudamericano en Paraguay, buscando consolidar su posición en el Grupo A. Tras sumar cuatro puntos gracias a un empate con Chile y una reciente victoria 1–0 ante Venezuela —donde destacaron la arquera Luisa Agudelo y la goleadora Maithe López—, el equipo nacional se ubica segundo, escoltando al líder Paraguay por diferencia de gol. Este duelo será definitivo para las "Charrúas", quienes cierran su fase inicial tras vencer a Chile, en un torneo que otorga cuatro cupos para la Copa Mundial de la categoría en Polonia.

Colombia busca el liderato del Grupo A frente a Uruguay en el Sudamericano Sub-20

La Selección Colombia Femenina Sub-20 se prepara para un desafío crucial en su camino hacia la clasificación mundialista.

Este martes 10 de febrero, el equipo nacional se enfrentará a su similar de Uruguay en lo que será su tercera salida dentro del Campeonato Sudamericano que se celebra en Paraguay.

El conjunto colombiano llega motivado tras un inicio de torneo sólido, donde rescató un empate ante Chile y logró una victoria fundamental frente a Venezuela, resultados que mantienen la ilusión intacta de avanzar a la siguiente fase.

Actualmente, el panorama en el Grupo A favorece a la “Tricolor”, que se ubica en la segunda posición con cuatro unidades tras dos encuentros disputados.

Colombia comparte el liderato en puntos con la selección anfitriona, Paraguay, aunque las guaraníes mantienen la ventaja en el primer puesto gracias a una diferencia de gol superior de +4.

Por debajo de las cafeteras se encuentran Venezuela, con tres puntos, y Chile, que cierra la tabla con una sola unidad después de tres partidos jugados.

El próximo rival, Uruguay, llega a este compromiso situado en la tercera casilla de la clasificación con un registro mixto de una victoria, un empate y una derrota.

El equipo “charrúa” viene de vencer por la mínima diferencia a Chile el pasado domingo, resultado que les permitió mantenerse en la pelea tras haber caído previamente ante Venezuela e igualado con Paraguay.

Este duelo contra Colombia será definitivo para las uruguayas, ya que representa el cierre de su participación en la fase inicial del torneo.

El camino hacia la fase final y la Copa Mundial en Polonia es exigente, pues solo las tres mejores selecciones de cada grupo de cinco avanzarán a la ronda definitiva, donde se otorgarán los cuatro cupos mundialistas.

Colombia dio un paso gigante en su última presentación al derrotar 1–0 a Venezuela en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

En aquel encuentro, la guardameta Luisa Agudelo se erigió como la gran figura al detener los constantes ataques venezolanos que pusieron en aprietos el arco nacional durante varios tramos del juego.

La efectividad ofensiva de las dirigidas por el cuerpo técnico colombiano apareció en el momento justo, sobre el minuto 80 del partido anterior.

Una asistencia precisa de Mariana Silva permitió que Maithe López se proyectara por el sector derecho para definir con un potente remate de pierna izquierda tras un hábil enganche.

Con ese impulso anímico y la solidez defensiva mostrada hasta ahora, Colombia buscará asegurar su clasificación este martes frente a una selección uruguaya que se juega su última carta en el certamen.

