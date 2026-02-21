Colombia suma plata con Stefany Cuadrado y bronce con Elizabeth Castaño durante la tercera jornada del Campeonato Panamericano de Pista. Foto: Tomada de COC

Resumen: En la tercera jornada del Campeonato Panamericano de Pista, la Selección Colombia sumó una medalla de plata con Stefany Cuadrado en el sprint y un bronce con Elizabeth Castaño en el ómnium, mientras que en la velocidad masculina Kevin Quintero y Cristian Ortega aseguraron su paso a los cuartos de final tras una sólida actuación en las rondas clasificatorias.

Colombia Brilla en la Pista: Plata y Bronce en la Tercera Jornada del Panamericano

La delegación colombiana de ciclismo de pista mantiene su paso firme en el Campeonato Panamericano que se disputa en territorio continental.

Durante la tercera jornada de competencias, el equipo nacional reafirmó su jerarquía al sumar dos nuevas preseas al medallero general, destacando el talento de sus corredoras en las modalidades de fondo y velocidad.

La gran protagonista del fondo fue Elizabeth Castaño, quien conquistó la medalla de bronce en la exigente prueba del ómnium.

Castaño demostró una notable regularidad a lo largo de las cuatro especialidades que integran la modalidad: el scratch, la prueba de tempo, la eliminación y la carrera por puntos.

Con un acumulado total de 125 unidades, la pedalista nacional logró asegurar su lugar en el tercer escalón del podio panamericano.

En el área de la velocidad, Stefany Cuadrado volvió a ser noticia al colgarse la medalla de plata en el sprint femenino.

Cuadrado protagonizó un duelo de alto nivel en la final frente a la canadiense Laurine Genest, quien defendió con éxito su título continental.

Con este resultado, la colombiana suma su segundo metal en el certamen, tras haber conseguido previamente la plata en la velocidad por equipos junto a sus compañeras Juliana Gaviria y Marianis Salazar.

La jornada masculina también dejó resultados destacados, aunque sin presencia en el podio inmediato.

En la persecución individual, Brayan Sánchez finalizó en la sexta posición con un registro de 4:16.141, mientras que Anderson Arboleda ocupó la octava casilla con un tiempo de 4:20.598.

Por otro lado, la velocidad masculina vivió momentos de alta tensión con el avance de los colombianos en las llaves de eliminación.

Cristian Ortega se perfiló como uno de los favoritos al marcar el segundo mejor tiempo en la clasificación, avanzando directamente a octavos de final.

En una serie fratricida durante los octavos de final, Kevin Quintero y Santiago Ramírez se vieron obligados a enfrentarse tras superar la ronda de 16avos.

El duelo colombiano fue ganado por Quintero, quien ahora deberá medirse en cuartos de final ante el referente trinitense Nicholas Paul.

Por su parte, Ortega buscará su cupo a las semifinales enfrentando al canadiense James Hedgcock.

La actividad continuará este sábado 21 de febrero con una programación cargada de finales.

La Selección Colombia buscará ampliar su cosecha de medallas con la participación de Kevin Quintero y Cristian Ortega en los cuartos de final del sprint.

También con Stefany Cuadrado en el kilómetro femenino, Juan Esteban Arango en el ómnium masculino y Elizabeth Castaño, quien regresará a la pista para la prueba por puntos.

